Ile Maurice: Des substances illicites saisies à la prison de Beau-Bassin

1 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Et une ligne de plus au chapitre des dissimulations de drogues à des fins de trafic intra-carcéral à la New Wing Prison, à Beau-Bassin. Une enquête a été ouverte après la découverte de drogues dangereuses, le vendredi 30 janvier.

Aux alentours de 12h20, à la faveur d'une fouille corporelle effectuée sur un détenu du bloc résidentiel B, un sachet plastique transparent contenant une certaine quantité de cannabinoïdes synthétiques, de cinquantedeux bandes de papier imprégnées de la même substance, ainsi qu'une quantité d'héroïne logée dans un morceau de papier aluminium ont été découverts. Le poids total des substances saisies s'élève à 1,28 grammes de cannabinoïdes synthétiques et 0,18 gramme d'héroïne.

Les officiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit ont été sollicités et se sont rendus à la New Wing Prison vers de 13h30. Les pièces à conviction leur ont été remises pour les besoins de l'enquête.

Le détenu concerné fait l'objet d'une enquête pour possession de drogues dangereuses en vue de leur distribution.

