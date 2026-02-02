Egypte: Israël autorise la réouverture du passage de Rafah dès ce dimanche, sous conditions strictes

Après plus d'un an et demi de fermeture quasi totale, le point de passage de Rafah, reliant la bande de Gaza à l'Égypte, rouvrira dimanche 1er février, mais uniquement pour un passage limité de personnes et sous des conditions strictes.

Supervisée par le Cogat israélien et en coordination avec l'Égypte et la mission EUBAM Rafah de l'Union européenne, cette réouverture "à titre d'essai" nécessitera une autorisation préalable pour entrer ou sortir de Gaza. La journée de dimanche sera surtout consacrée aux préparatifs logistiques, avec le passage des blessés prévu avant une ouverture plus régulière lundi.

Le passage de Rafah, seul point d'accès à Gaza en dehors du contrôle israélien, reste stratégique dans un contexte humanitaire critique, après plus de deux ans de conflit. Pour des Palestiniens comme Mohammed Shamiya, malade chronique, ou Safa al-Hawajri, étudiante à l'étranger, cette réouverture représente un espoir vital pour recevoir des soins ou poursuivre leurs projets.

Malgré l'optimisme, les restrictions imposées par Israël ne répondent pas aux demandes de l'ONU et des ONG internationales. Cette ouverture intervient dans le cadre du plan Trump, accepté en octobre dernier, alors que le cessez-le-feu reste très fragile, ponctué de frappes et d'accusations réciproques entre Israël et le Hamas.

