Ile Maurice: Liyaan, sept ans, jeune dévot fidèle à Muruga

Dans un monde où les jeunes sont souvent attirés par les jeux vidéo, les réseaux sociaux et autres écrans, certains enfants suivent un chemin différent. Un chemin fait de foi, de discipline et de respect des traditions. À seulement sept ans, Liyaan Mooruth montre que la spiritualité n'est pas une question d'âge, mais de transmission et de valeurs familiales.

Liyaan a grandi dans un environnement où la prière et le respect des rites religieux occupent une place importante. Guidé par ses parents, il apprend chaque jour que la foi peut aider à mieux grandir, à rester humble et à respecter les autres. Pour lui, la religion n'est pas une obligation, mais une partie naturelle de sa vie quotidienne.

Liyaan Mooruth habite à Plaine des Papayes et est élève en Grade 2. Depuis l'âge de deux ans, il suit les rituels religieux tamouls avec sérieux. À cinq ans, il a porté son premier cavadee pour Muruga, un moment fort qui a marqué le début de son engagement spirituel. Depuis, chaque année, il renouvelle ce geste avec foi et détermination.

Chaque matin, sa maman le réveille tôt. Avant de partir pour l'école, Liyaan prend un moment pour faire ses prières à la maison. Ce moment calme l'aide à bien commencer sa journée.

À l'école, Liyaan apporte toujours des repas végétariens faits maison, accompagnés de fruits. Il aime partager sa nourriture avec ses camarades pendant la pause déjeuner. Son plat préféré reste le ti puri avec le carry de giraumon et des gros pois, un repas simple qu'il apprécie beaucoup.

Après l'école, Liyaan fait ses devoirs avec sérieux. Il se repose ensuite un peu avant de repartir avec ses parents pour la prière du soir. Presque tous les jours, la famille se rend au kovil Samayapuram Mariammen Devasthanam de Petit-Raffray, où la prière commence vers 18 h 30. Ce moment en famille renforce son attachement à la religion et aux traditions.

Pour Liyaan, porter le cavadee est un acte de foi et de respect envers Muruga. Malgré son jeune âge, il comprend l'importance de la discipline, du sacrifice et de la patience. Grâce à l'éducation reçue par ses parents, il apprend aussi des valeurs essentielles comme le partage, l'humilité et le respect des autres.

Cette année, le Cavadee sera célébré le dimanche 1eᣴ février. Un jour très important pour Liyaan et sa famille. À travers son parcours, ce jeune garçon envoie un message fort aux autres jeunes : la foi et les traditions peuvent être une source de force, de paix et de repères pour mieux avancer dans la vie.