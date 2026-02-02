Ethiopie: Le pays et le Soudan du Sud réaffirment la vigueur de leur partenariat bilatéral

1 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les relations de coopération entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud ont une nouvelle fois été mises en avant à l'occasion d'un entretien entre leurs chefs de la diplomatie respectifs.

Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a reçu aujourd'hui son homologue sud-soudanais, Monday Simaya Kumba, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Les échanges ont permis aux deux parties de souligner que la continuité des consultations de haut niveau illustre la profondeur historique et la solidité durable des liens unissant les deux pays.

Les ministres ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer davantage la coopération politique et économique, tout en consolidant les relations fraternelles entre les peuples éthiopien et sud-soudanais.

Par ailleurs, ils ont procédé à un échange de vues sur les enjeux régionaux liés à la paix et à la sécurité, réaffirmant leur engagement commun en faveur de la stabilité, de la paix et d'une coopération accrue dans la région.

