Cote d'Ivoire: Produits pétroliers - Les prix plafonds fixés pour le mois de février 2026

Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a publié les prix maxima de détail des produits pétroliers applicables en Côte d'Ivoire pour la période du 1er au 28 février 2026. Ces tarifs, arrêtés par la Direction générale des hydrocarbures, figurent dans une note officielle en date du 30 janvier 2026.

Sur l'ensemble du territoire national, le prix du super sans plomb est fixé à 820 francs CFA le litre, enregistrant une légère baisse par rapport aux périodes précédentes. Le gasoil moteur, carburant le plus utilisé par les transporteurs et les particuliers, demeure stable à 675 francs CFA le litre, tandis que le pétrole lampant est maintenu à 705 francs CFA le litre, toujours à température ambiante.

Le document précise également les prix du gaz butane, un produit essentiel pour les ménages. La bouteille de 6 kg est vendue à 2 000 francs CFA, celle de 12,5 kg à 5 200 francs CFA, et la bouteille de 15 kg à 6 965 francs CFA. Les bouteilles de 17,5 kg, 25 kg et 28 kg sont respectivement plafonnées à 8 125 francs CFA, 11 610 francs CFA et 13 000 francs CFA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le district d'Abidjan, des prix spécifiques sont appliqués à certains produits industriels. Le DDO (Diesel Domestique Ordinaire) est fixé à 593 francs CFA le kilogramme, contre 519 francs CFA/kg pour le DDO exonéré. Le fuel oil 180 est arrêté à 390 francs CFA/kg, tandis que le butane vrac industriel et les bouteilles de plus de 28 kg sont vendus à 541,928 francs CFA/kg.

Le ministère rappelle que ces prix doivent être obligatoirement affichés durant toute la période de validité. Tout manquement à cette réglementation expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur, dans un souci de protection du pouvoir d'achat des consommateurs.