Cote d'Ivoire: Fraude documentaire/Indénié-Djuablin et Gontougo - La police renforce ses capacités en détection

Un atelier de formation a réuni, du 26 au 30 janvier 2026, à la préfecture de police d'Abengourou, vingt (20) agents de la Police nationale issus des régions du Gontougo et de l'Indénié-Djuablin. Cette session, financée conjointement par la République tchèque et l'État de Côte d'Ivoire, avait pour objectif de renforcer les compétences des policiers affectés aux points de contrôle intérieurs, notamment sur les axes stratégiques et les corridors.

De façon spécifique, cette formation visait à doter les participants d'outils pratiques pour la détection des fraudes documentaires et d'identité. Elle s'inscrit dans l'amélioration de l'efficacité des agents intervenant au niveau du « deuxième rideau » de contrôle, chargés notamment d'intercepter les voyageurs ayant contourné les postes frontières officiels. Cette démarche contribue à la lutte contre la migration irrégulière, la criminalité transfrontalière et la traite des personnes.

À l'ouverture des travaux, Kra Émile Kouakou, chargé de projets au Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD), a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité intérieure et de la lutte contre la migration irrégulière. Il a précisé que la Côte d'Ivoire, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, met en oeuvre des actions ciblées afin de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité.

Durant cinq jours, les participants ont été formés aux techniques de contrôle documentaire, à l'identification des documents de voyage et d'identité frauduleux, aux méthodes de détection des tentatives d'usurpation d'identité, ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de contrôle migratoire à l'intérieur du territoire national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue de la formation, des équipements portables de contrôle documentaire ont été remis aux services bénéficiaires, en vue de renforcer l'efficacité des contrôles sur le terrain.