Cote d'Ivoire: Accident mortel sur l'axe Madinani-Séguélon - Le Gouvernement ouvre une enquête

Un grave accident de la circulation a endeuillé la région du Kabadougou, dans la matinée du samedi 31 janvier 2026. Le drame s'est produit aux environs de 5 heures sur l'axe Madinani-Séguélon et a impliqué un camion de transport de marchandises qui convoyait, en toute illégalité, des passagers en plus de sa cargaison de céréales.

Selon les informations communiquées par le Ministère des Transports et des Affaires maritimes, le véhicule transportait 69 passagers, en violation flagrante des règles en vigueur. Le bilan provisoire fait état de quatorze (14) personnes décédées et de vingt-et-un (21) blessés. Ces derniers ont été pris en charge et évacués vers l'Hôpital général de Madinani ainsi que le Centre hospitalier régional (CHR) de Korhogo pour recevoir les soins nécessaires.

Face à cette tragédie, le Ministre des Transports et des Affaires maritimes a exprimé, au nom du Gouvernement, ses sincères condoléances aux familles des victimes et a adressé ses voeux de prompt rétablissement aux personnes blessées. Il a par ailleurs instruit la Direction régionale des Transports du Kabadougou de se rendre immédiatement sur les lieux afin de recueillir les premières informations relatives aux circonstances de l'accident.

Dans le même élan, le Bureau Enquête Analyse Accident (BEA) du ministère a été saisi pour déployer une équipe d'investigation. Cette mission vise à déterminer les causes techniques et administratives de l'accident et à situer les responsabilités.

Le Ministre des Transports a, une fois de plus, lancé un appel pressant aux conducteurs à procéder aux vérifications techniques nécessaires avant tout déplacement. Il exhorte également l'ensemble des usagers de la route au strict respect du code de la route, tout en invitant les agents chargés du contrôle routier à faire preuve de fermeté face aux comportements irresponsables.

À travers ce drame, les autorités réitèrent leur engagement contre l'incivisme routier, un fléau encore trop meurtrier sur les routes ivoiriennes.