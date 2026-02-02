Sénégal: Ligue 1 - Le Casa rate l'occasion de prendre le fauteuil , AJEL nouveau leader

Le Cassa sports de Ziguinchor a raté l'occasion de prendre le fauteuil de leader, en concédant le match nul (1-1) devant l'AS Pikine, ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor en match comptant pour la 13e journée de championnat de Ligue 1.

Ansumana Samura a inscrit le but du Casa sports sur penalty (71e mn), l'AS Pikine a égalisé par Mor Talla Fall (84e mn). Avec ce match nul, les Ziguinchorois restent à la troisième place à deux points du leader AJEL. De son côté, l'AS Pikine prend la quatrième place avec 20 points. Les équipes de Génération foot et de l'Union sportive de Ouakam sont les grandes gagnantes de cette journée avec des victoires. Les académiciens de Deni Biram Ndao ont largement battu (3-0) HLM, tandis que l'USO a surclassé (3-0) la Linguère.

GF (17 points) et USO (15 points) se classent respectivement huitième et neuvième du classement. Les rencontres Dakar Sacré- Coeur (DSC)-Jaraaf et AS Mbour-Teungueth FC se sont soldées par des matchs nuls vierges. Samedi l'équipe d'AJEL de Rufisque a pris le fauteuil de leader de Ligue 1, en battant (1-0) l'Union sportive de Gorée. L'unique but a été inscrit par Ibra Lo (4 ème mn). Troisième avant cette journée, les Rufisquois enregistrent un bon résultat en infligeant aux insulaires leur deuxième revers dans ce duel au sommet du classement. La 13e journée sera clôturée lundi par les rencontres SONACOS-AS Cambérène et Wally Daan-Guédiawaye FC.

-Voici les résultats déjà enregistrés de la 13e journée de Ligue 1:

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

AJEL-Gorée (1-0), AS Pikine-Casa Sports (1-1), Dakar Sacré-Coeur-Jaraaf (0-0), USO-Linguère (3-0), Génération Foot-HLM (3-0), Stade de Mbour-Teungueth FC (0-0)

-Voici la suite du programme de la 13e journée de Ligue 1:

Lundi : Wally Daan-Guédiawaye FC, SONACOS-ASC Cambérène