Cameroun: Tragédie à Zebe - Un grave accident endeuille le département du Mayo-Danay

1 Février 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

La communauté de Yagoua est sous le choc après un accident de la route dévastateur survenu ce dimanche 1er février à Zebe, dans le Mayo-Danay. Le bilan provisoire fait état d'au moins quatre morts, plongeant familles et autorités dans la consternation.

Les secours se sont immédiatement déployés sur les lieux de la collision pour porter assistance aux victimes et sécuriser la zone. Face à la gravité de l'événement, le préfet du département, Garba Bakari, s'est rendu sur place pour coordonner les interventions des services d'urgence locale et constater l'ampleur du drame. Sa présence souligne la priorité accordée à cette crise soudaine.

Un coup dur pour une région aux routes souvent meurtrières

Ce drame intervient dans une région où l'insécurité routière constitue une préoccupation récurrente. Les causes exactes de l'accident restent à déterminer, mais il ravive le débat sur les conditions de circulation et les comportements à risque. Une enquête en cours a été ouverte par les autorités compétentes pour établir les responsabilités et comprendre la dynamique de l'impact.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alors que le préfet Bakari menait récemment une tournée de contact dans le département pour écouter les doléances des populations, c'est désormais une mission de soutien et de suivi qu'il doit mener. Cet accident tragique rappelle cruellement que la sécurité routière est un enjeu de vie ou de mort qui requiert une vigilance de tous les instants, des conducteurs comme des aménageurs.

Combien de vies faudra-t-il encore perdre pour que la sécurité sur les routes du Mayo-Danay devienne une réalité tangible ?

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2026 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.