Angola: Le groupe LIDE annonce sa présence au pays

Luanda — Le Business Leaders Group (LIDE) a annoncé ce samedi à São Paulo (Brésil) l'ouverture d'une représentation en Angola, une initiative visant à renforcer les liens entre le Brésil et le secteur productif angolais.

À cette fin, l'homme d'affaires angolais Venceslau Andrade a été nommé à la tête de cette nouvelle entité. Selon un communiqué de presse consulté par ANGOP ce dimanche, Venceslau Andrade prend la direction de LIDE Angola ayant pour mission de promouvoir les initiatives de développement et de favoriser les liens stratégiques entre les secteurs public et privé angolais et brésilien, en particulier dans les domaines économiques prioritaires pour les deux pays.

Avec son implantation en Angola, LIDE renforce son activité internationale et étend sa présence sur le continent africain, en privilégiant les agendas économiques bilatéraux dans des secteurs tels que les mines, le pétrole et le gaz, le tourisme, l'intelligence artificielle et la sécurité alimentaire.

Depuis 2024, le groupe est présent sur le continent africain, au Maroc. Selon João Doria Neto, directeur exécutif mondial de LIDE, cité dans la note, cette expansion s'inscrit dans la stratégie d'internationalisation de l'organisation, avec pour vision de fédérer les dirigeants et de stimuler un dialogue constructif en faveur du développement économique et social.

Il a estimé que l'Angola possède un potentiel et un programme de développement pertinent, qui multiplie les opportunités et favorise un rapprochement économique plus efficace entre les deux pays. Le groupe LIDE est une organisation qui rassemble des dirigeants de divers secteurs, avec pour objectif de renforcer la libre entreprise, le développement économique et social, et de promouvoir des principes de gouvernance éthique dans les sphères publique et privée. Présent sur les cinq continents, avec plus de quarante domaines d'activité, LIDE dispose d'antennes dans toutes les régions du Brésil et à l'étranger.