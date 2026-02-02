Afrique: Ligue des champions de la CAF - Petro concède le nul à domicile contre Stade Malien

31 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/MC/LUZ

Luanda — Sur sa pelouse du stade 11 de Novembro, Petro de Luanda a été tenu en échec par Stade Malien de Bamako lors du match de la 4e journée du groupe D de la Ligue des champions de la CAF, disputée ce samedi, dans la capitale angolaise.

Les deux formations ont fait un match nul et vierge (0-0). Le champion national a raté un penalty en fin de rencontre, tiré par Benny Dias à la 78e minute. Le ballon a heurté le poteau. Lors de la 5e journée, les « Tricolores » anglais affronteront le Simba Sport Club de Tanzanie, également à domicile, tandis que le Stade Malien recevra l'Espérance de Tunis. Le Petro de Luanda aurait pu ouvrir le score à la 35e minute par l'intermédiaire du milieu de terrain Costinha, mais le tir est passé au-dessus de la barre transversale du but malien, gardé par Ngolo Traoré.

En première mi-temps, Petro s'est montré très offensif et a failli marquer à plusieurs reprises, dans un match parfaitement équilibré. Avec ce résultat, les « pétroliers » ont compromis leur position au classement, accumulant cinq points et restant à la troisième place. Le Stade Malien est en tête du groupe avec huit points, suivi par l'Espérance de Tunis, deuxième avec cinq points. Le Simba SC de Tanzanie est le dernier du groupe avec zéro point.

