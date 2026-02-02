Angola: Plus de 200 000 graines de mangrove semées au Zaïre

Mbanza Kongo — Samedi, 210 000 graines de mangrove ont été semées sur le littoral de la municipalité de Soyo, dans la province du Zaïre, à l'occasion de la Journée nationale de l'environnement, célébrée le 31 janvier.

Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions visant à préserver et à restaurer les écosystèmes côtiers de la région, en particulier les mangroves, reconnues comme plantes essentielles à la protection du littoral, à la conservation de la biodiversité marine et à l'atténuation des effets du changement climatique. Toujours dans le cadre de cette Journée nationale de l'environnement, 700 jeunes plants de mangrove de l'espèce Avicennia ont été plantés dans la municipalité de Soyo.

À cette occasion, le délégué provincial de Zaïre pour la Justice et les Droits de l'Homme, Nicolau Sozinho, représentant le gouverneur Adriano Mendes de Carvalho, a déclaré que le gouvernement provincial restait déterminé à protéger l'environnement par la mise en œuvre de politiques et de pratiques durables visant à préserver les ressources naturelles.

« Nous savons que le Zaïre possède la plus grande réserve de mangroves du pays. Le gouvernement provincial réaffirme son ferme engagement à protéger ces écosystèmes », a-t-il déclaré. Cette activité a rassemblé des membres de la société civile, des étudiants, des écologistes, des fonctionnaires et des membres des Forces armées angolaises (FAA). La province de Zaïre, située au nord de l'Angola, possède un littoral de 250 km qui traverse les municipalités de Soyo, Tomboco, Nzeto et Quêlo.