Angola: Le MINAGRIF met en oeuvre un projet de pépinière intégrée pour dynamiser la production

Luanda — Un projet visant à produire à grande échelle des plants et des semences de haute qualité est entré dans sa phase de mise en œuvre, suite à la signature, vendredi à Luanda, d'un protocole d'accord entre les institutions placées sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et des Forêts (MINAGRIF).

Dans un communiqué de presse, le MINAGRIF précise que le protocole d'accord a été paraphé par l'Institut national du café, l'Institut de recherche agronomique, l'Institut de développement forestier, l'Institut de développement agricole et le Service national des semences. Le document a été signé par les directeurs généraux des institutions susmentionnées et contresigné par les secrétaires d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, Castro Paulino Camarada, et aux Forêts, João Manuel Bartolomeu da Cunha.

L'objectif principal du projet est la production de plants et de semences de café, de cacao, de palmiers, d'arbres fruitiers et d'espèces forestières, adaptés aux conditions climatiques locales, contribuant à une productivité accrue, à la diversification agricole et forestière, ainsi qu'à la reconversion des pépinières existantes.

Dans le cadre de cette initiative, les pépinières intégrées doivent garantir l'amélioration de la qualité génétique et sanitaire des plants mis à la disposition des producteurs, promouvoir des pratiques agricoles durables, renforcer la restauration de l'environnement et optimiser l'utilisation des ressources publiques, assurant ainsi une plus grande efficacité dans les secteurs agricole et forestier.

Le projet prévoit également la production de milliers de plants de haute qualité, l'expansion des surfaces agricoles et reboisées, la création d'emplois et de revenus dans les communautés rurales, ainsi que le renforcement des filières agricoles locales.

La mise en œuvre de la stratégie de conversion des pépinières existantes et la création de nouvelles pépinières intégrées dans plusieurs provinces s'inscrivent dans la stratégie de transformation des systèmes agricoles en systèmes agroalimentaires, visant à lutter contre la faim et la pauvreté, à accroître la production nationale, à réduire les importations et à promouvoir le développement durable du pays.