Angola: Un défilé de mode en tissu Samacaca à la clôture les événements culturels à Huíla

Lubango — Un défilé de mode mettant en vedette le tissu Samacaca a clôturé les événements culturels commémorant le 8 janvier, Journée nationale de la culture, tenu ce samedi à Lubango, dans la province de Huíla.

Organisé par le Bureau provincial de la culture et du tourisme de Huíla, l'événement a réuni les autorités locales, des experts, des créateurs de mode, des jeunes et le grand public. Trois agences de mannequins invitées ont présenté des créations principalement réalisées en tissu Samacaca, considéré comme un élément identitaire à forte valeur historique, culturelle et symbolique. Les collections ont mis en lumière la fusion entre éléments traditionnels et tendances de la mode contemporaine, révélant la créativité de jeunes créateurs de Huíla.

Parmi les temps forts, on retiendra la collection « Racines Samacaca, Charme de Huíla » de l'agence G7, représentée par le créateur José Casimiro, des ateliers Graça Divina et Feliz na Arte. Les pièces ont été conçues en hommage aux traditions culturelles de la province, promouvant ainsi la valorisation de la culture nationale et des jeunes talents.

Dans une déclaration à la presse, Bernardino Gabriel, directeur du département de la culture, des arts et du patrimoine de l'Office provincial de la culture et du tourisme, a annoncé que l'événement clôturait les célébrations de la Culture nationale, commémorée cette année sous le thème « Identité, Unité et Croissance durable ». Les célébrations ont débuté le 8 janvier par un grand camp culturel dans la municipalité de Quilengues, réaffirmant le rôle de la culture comme pilier de l'identité nationale et du développement durable, a-t-il ajouté.

Durant cette période commémorative, les 23 municipalités de la province ont organisé diverses activités culturelles, récréatives et éducatives, culminant avec le défilé de mode. Lors des célébrations, historiens, anthropologues et sociologues ont abordé l'importance historique du tissu samacaca, son lien avec les communautés locales et le rôle de ce tissu dans l'affirmation de l'identité culturelle angolaise.

La valeur du tissu, en tant que symbole de dignité, d'ascendance et de transmission du savoir de génération en génération, a également été mise en avant, conformément à la proposition du Bureau provincial de la culture de l'inscrire au patrimoine culturel national, dans sa dimension immatérielle.

Le programme culturel comprenait des moments de musique, de danse et d'autres expressions artistiques traditionnelles, le Bureau réaffirmant son engagement en faveur de la préservation, de la promotion et de la valorisation du patrimoine culturel angolais.