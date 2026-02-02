Angola: L'avenir des femmes angolaises est lié à leur capacité à surmonter les obstacles

Luanda — La secrétaire générale de l'OMA, Joana Tomás, a déclaré samedi que l'avenir de l'organisation des femmes angolaises repose sur une action collective dans la lutte contre toutes formes d'obstacles pour favoriser le progrès et s'affirmer aux seins des communautés nationales.

Lors de la cérémonie de clôture des célébrations du 64e anniversaire de l'organisation féminine du MPLA, la dirigeante a appelé à l'unité et au renforcement de l'engagement des femmes en faveur de la construction d'une société plus juste et équitable. Pour Joana Tomás, l'OMA est au-delà d'une simple organisation, elle symbolise le courage, la détermination et la capacité des femmes dans la transformation sociale. Selon la responsable, les six décennies d'existence de l'OMA ont été marquées par la résistance, les conquêtes et la détermination des femmes angolaises.

Au cours de ses 64 années d'existence, a-t-elle déclaré, l'Organisation des femmes angolaises a joué un rôle fondamental dans la défense et la promotion des droits de la femme en offrant soutien, formation et autonomisation à des milliers de femmes à travers le pays. Joana Tomás a ajouté que durant son long parcours l'OMA avait relevé des gros défis et réalisé des avancées significatives.

La dirigeante a considéré l'autonomisation de la femme comme un facteur vital au développement du pays et à la consolidation d'une société plus juste et équitable, et que chaque femme est un acteur du changement avec un impact direct sur sa communauté.