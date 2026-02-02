Sénégal: Pont de Rosso - Dakar et Nouakchott demandent à l'entreprise chargée des travaux de les accélérer

Rosso — Le ministre sénégalais des Infrastructures, Déthié Fall, et son homologue mauritanien, Ely Ould Veirik, ont exhorté l'entreprise chargée de la construction du pont de Rosso à accélérer le rythme des travaux, afin que l'ouvrage puisse être livré au plus tard le 25 décembre 2026 et inaugurée en mars 2027.

"Toutes les dispositions nécessaires seront prises par les parties concernées, pour le respect des délais", a dit M. Fall après avoir visité le chantier du pont de Rosso, samedi.

Il était accompagné d'Ely Ould Veirik, le ministre mauritanien de l'Équipement et des Transports.

"Nous invitons l'entreprise à accélérer le rythme des travaux", a dit Déthié Fall à la fin d'une réunion d'évaluation des travaux, en présence de M. Veirik.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux ministres ont décidé, selon M. Fall, d'évaluer mensuellement les travaux par vidéoconférence.

Le pont de Rosso est en construction depuis quatre ans. Plusieurs fois, les autorités mauritaniennes et sénégalaises ont fixé des délais de livraison de l'ouvrage.

Les deux pays ont décidé de faire en sorte que sa construction soit terminée cette année, afin que le pont soit ouvert à la circulation en 2027, a dit le Premier ministre mauritanien, El Moctar Ould Djay, lors d'une visite officielle au Sénégal en janvier dernier.

La Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement contribuent au financement de la construction de cet ouvrage routier, aux côtés des États mauritanien et sénégalais.

Construit sur la frontière sénégalo-mauritanienne, le pont devrait permettre de densifier les échanges entre les deux pays et de contribuer au renforcement de l'intégration entre l'Afrique de l'Ouest, le reste du continent et l'Europe.

D'une longueur de près de 1 5 00 mètres et d'une largeur de 55 mètres, l'ouvrage comprenant deux voies va coûter près de 60 milliards de francs CFA. Diverses petites infrastructures sont construites aux alentours du pont.