Ethiopie: L'Éthiopie renforce sa position de puissance régionale et de chef de file africain dans le domaine des énergies renouvelables.

Addis-Abeba — Le service de communication gouvernementale a affirmé que l'Éthiopie matérialise ses objectifs stratégiques à travers des réalisations concrètes, marquant le début d'une nouvelle phase de prospérité nationale et d'unité régionale.

Dans une déclaration rendue publique ce jour, le Service de communication du gouvernement (GCS) a mis en avant l'inauguration de projets structurants menés sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, illustrant le rôle de plus en plus affirmé de l'Éthiopie en tant que moteur du développement en Afrique de l'Est.

Le communiqué souligne en particulier la mise en service du parc éolien d'Aysha-2, une première historique dans le principal couloir éolien de la région est-africaine.

Ce projet stratégique renforce la souveraineté énergétique de l'Éthiopie dans le domaine des énergies renouvelables, en assurant un approvisionnement fiable aux industries nationales et en consolidant les échanges économiques avec les pays voisins.

Par ailleurs, l'inauguration du complexe hôtelier de Shebele reflète la volonté du pays d'allier valorisation du patrimoine culturel et tourisme moderne, en transformant ses richesses naturelles et historiques en leviers de croissance économique durable.

Cité dans le communiqué, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que « la plus grande réussite aujourd'hui ne réside pas uniquement dans l'achèvement des projets, mais dans l'instauration d'une culture d'efficacité, depuis le lancement jusqu'à la concrétisation d'initiatives transformatrices, qui définit l'identité de notre action ».

Selon le document, le chef du gouvernement a mis en lumière la capacité de l'Éthiopie à conduire un développement rapide et à grande échelle, portée par un leadership résolu et une population solidaire.

La participation de dirigeants régionaux aux cérémonies d'inauguration témoigne de l'approche inclusive du modèle de développement éthiopien, conçu pour générer des retombées positives à l'échelle régionale et renforcer la coopération.

Les avancées réalisées dans les énergies propres -- notamment l'hydroélectricité, la géothermie et l'éolien -- positionnent l'Éthiopie comme un acteur de premier plan du développement durable à l'échelle mondiale.

Ces initiatives permettent à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de garantir une sécurité énergétique à long terme.

Le communiqué souligne également que la transformation de zones autrefois marquées par les conflits en pôles de développement envoie un message fort : la paix et le progrès vont de pair.

La transition de l'Éthiopie, passée du stade de l'ambition à celui de la concrétisation, illustre sa détermination à devenir une source de fierté pour le continent africain, précise encore le communiqué.

Le gouvernement a réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération avec les pays voisins afin de promouvoir une prospérité partagée, appelant les citoyens à faire de cette étape historique un tremplin vers l'excellence et une croissance durable.

Enfin, le communiqué affirme que l'Éthiopie est désormais prête à s'imposer comme un pôle régional de prospérité et un centre majeur des énergies renouvelables en Afrique.