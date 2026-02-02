Ethiopie: Le pays et le Royaume-Uni concluent des accords majeurs sur le transport d'électricité.

1 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie et le Royaume-Uni ont officialisé la signature d'accords stratégiques destinés à améliorer la gestion des investissements publics et à renforcer les infrastructures nationales de transport d'électricité, à l'issue d'une réunion de haut niveau présidée par le Premier ministre Abiy Ahmed.

Ces accords ont été signés lors d'un entretien entre le Premier ministre éthiopien et la secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, l'honorable Yvette Cooper. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales ainsi que sur des enjeux régionaux d'intérêt commun.

À cette occasion, les deux parties ont supervisé la signature d'un mémorandum d'entente relatif à la coopération technique dans les domaines de l'investissement public et de la gestion des actifs, dans le cadre du Mécanisme de conseil en investissement pour l'Éthiopie.

Cet accord vise à consolider les capacités institutionnelles du pays en matière de gestion de projets d'investissement d'envergure et d'actifs stratégiques.

Parallèlement, un accord de développement conjoint a été conclu pour la mise en oeuvre de deux projets clés de transport d'électricité : la ligne Hurso-Aysha de 400 kilovolts (kV) et la ligne Degehbur-Kebridehar de 132 kV.

Ces projets sont appelés à jouer un rôle déterminant dans l'extension de l'accès à l'électricité, l'amélioration de la fiabilité du réseau et le soutien à la croissance économique dans l'est de l'Éthiopie.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a salué ces accords, les qualifiant d'étape importante dans les efforts de développement du pays.

Il a souligné qu'ils illustrent la volonté de l'Éthiopie de renforcer sa coopération avec ses partenaires internationaux tout en accélérant la réalisation d'infrastructures stratégiques essentielles à une transformation économique durable.

Selon lui, ces projets contribueront à améliorer l'interconnexion du réseau électrique national et à appuyer les initiatives visant à garantir un approvisionnement énergétique fiable, indispensable au développement industriel et à l'intégration régionale.

