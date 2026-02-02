Ile Maurice: La «Sunday Allowance» rétablie avec une nouvelle formule, l'impact estimé à Rs 1 milliard par an

Le Conseil des ministres a approuvé le vendredi 30 janvier le rétablissement du versement de la Sunday Allowance aux employés travaillant sur shift ou sur roster, à un taux révisé équivalent à une journée de salaire en plus du salaire normal.

Pour rappel, le rapport du PRB 2026 avait recommandé la suppression de la Sunday Allowance pour les employés qui opèrent en système de shift/roster. Cette décision avait provoqué la colère des fédérations syndicales, suite à quoi le gouvernement avait décidé d'instaurer un High-Powered Committee présidé par le secrétaire au Cabinet et chef de la fonction publique pour revoir toute la question.

Nouvelles mesures salariales

Selon les observations du Comité, le PRB considère le dimanche comme un jour de travail normal pour ces employés, les travailleurs postés étant auparavant rémunérés selon des barèmes salariaux plus élevés et bénéficiant d'indemnités pour le travail de nuit.

La décision du précédent gouvernement accordant un jour de salaire normal plus deux jours supplémentaires n'avait pas de base juridique et est annulée. Environ 40 577 travailleurs répartis dans 337 grades sont concernés. L'impact financier estimé : Rs 1 milliard par an. Les travailleurs postés les jours fériés conservent l'indemnité actuelle d'un jour de salaire plus deux jours supplémentaires.

Pour Amarjeet Seetohul, président de la Ministry of Health Employees Union, cette décision du Cabinet est considérée comme une victoire. «C'est une victoire pour nous, même s'il y a d'autres revendications. Nous accueillons cette décision favorablement mais avec la nouvelle formule, il y a toujours un manque à gagner.»

Il souligne que dans l'ensemble les employés sont satisfaits tout en indiquant qu'il existe d'autres revendications et négociations à venir, comme le problème du paiement en deux tranches de 50 % des augmentations du PRB, qui reste à l'ordre du jour. En somme, la restauration de la Sunday Allowance avec cette nouvelle formule est perçue comme un pas en avant, mais le besoin d'assurer la protection des droits des employés demeure.

Vijaye Bundhun, président de la Federation of Public Service and Other Unions et président de la General Government Services Union, explique que la fédération a eu une rencontre positive avec le ministre de la Fonction publique mardi dernier.

«Nous considérons cela comme une décision positive, mais il reste d'autres recommandations à aborder avec le gouvernement. Actuellement, le gouvernement propose de donner une augmentation de cinquante pour cent aux fonctionnaires et retraités. Cependant, il est nécessaire que le gouvernement reconsidère cette décision, car cette situation est difficile et pourrait entraîner des problèmes à long terme. Nous, en tant que syndicats, souhaitons être consultés pour trouver des alternatives à cette décision. Il est essentiel de garder à l'esprit les implications de ces décisions sur la motivation des fonctionnaires», souligne le syndicaliste.

«Nous rappelons au gouvernement l'importance d'une collaboration continue et l'encourageons à revenir vers nous pour élaborer des solutions aux problèmes actuels.»