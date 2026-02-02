Sénégal: Udinese-Idrissa Gueye - « Je veux aussi marquer des buts »

À la surprise générale, Idrissa Gueye a quitté Metz l'été dernier pour rejoindre l'Udinese, en Italie. Malgré un temps de jeu réduit, l'attaquant de 19 ans assure qu'il est en plein progrès.

Lorsqu'il a enfin débuté son aventure messine à 18 ans lors de la saison 2024-2025, très rapidement, celui que la presse française a surnommé Olivier Giroud s'est fait son trou, avec même une distinction de « Pépite du mois » d'avril en Ligue 2 française. Au terme de la saison, ses 6 buts en 20 matchs ont permis aux Grenats de monter en Ligue 1, mais aussi d'être convoqué par Pape Thiaw. Mais alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il reste dans le championnat français, l'ancien de Génération Foot a décidé de signer à l'Udinese, en Italie.

Pour le moment, l'aventure transalpine n'est pas rose : 8 apparitions, aucune titularisation, aucun but. Cependant, Idrissa Gueye ne se plaint pas, loin de là. Dans une interview avec Foot Mercato, il assure apprendre au jour le jour. « Je me suis intégré direct. Les choses se passent très bien avec mes coéquipiers. La ville est superbe, tout se passe très bien. Franchement, depuis mon arrivée, je me sens bien ici.

Le coach me parle tout le temps, il m'aide beaucoup. Je fais beaucoup de progrès, donc ça va. Je me sens bien avec lui, donc ça va (...) D'abord, je vise à avoir beaucoup plus de temps de jeu. Après, je veux aussi marquer des buts, c'est ce que tous les attaquants disent (rires, ndlr). C'est ce que je suis en train de travailler là. De toute façon, c'est ça l'objectif. Le coach m'aide à progresser. Ça va prendre le temps qu'il faut. C'est ça l'objectif. L'objectif est d'avoir un minimum de temps de jeu et d'avoir un minimum de 10 ou 15 buts. Je peux dire que c'est possible, mais il faut travailler. »

Un championnat différent

Précédemment dans l'Hexagone, Idrissa Gueye découvre donc un nouvel environnement. D'ailleurs, l'attaquant de 19 ans voit des différences fondamentales entre les deux pays. « Ici, je peux dire que c'est un peu plus dur, surtout quand tu es attaquant. C'est un peu plus dur parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit travailler. Ce n'est pas facile. Ici, les défenseurs sont costauds, donc il faut bosser dur pour garder le milieu, pour garder la balle, les appels, parce que les défenseurs, ici, ils sont costauds, franchement. C'est pour ça que depuis mon arrivée, je n'arrête pas de travailler, je bosse dur, je travaille. Avant et après l'entraînement. Je vais à la salle, je fais des renforcements. C'est dur, vraiment. »

Toutefois, malgré ces difficultés, Gueye n'envisage nullement un départ. « Moi, pour l'instant, je ne parle pas de l'avenir. Je parle du présent, parce que je suis à Udine et j'aime bien parler d'Udine parce que je veux faire quelque chose ici. Si je n'ai pas encore fait quelque chose de grand ici, je ne peux pas parler de l'avenir. Pour parler de l'avenir, il faut que tu fasses quelque chose d'abord. Après, tu peux parler de l'avenir. Actuellement, je veux parler uniquement de l'Udinese. Je veux aider l'équipe à atteindre ses objectifs. »