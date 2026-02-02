Angola: Appel aux nationalistes pour la diffusion des faits historiques

Calumbo — Le gouverneur de la province d'Icolo e Bengo, Auzílio Jacob, a exhorté les nationalistes du Mouvement du 4 février à poursuivre la diffusion de leurs connaissances sur l'histoire de l'Angola, ce vendredi dans la municipalité de Calumbo.

Le gouverneur a lancé cet appel en marge d'un atelier sur « Environnement, santé publique et développement durable », organisé dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement, qui se déroule jusqu'à ce samedi, en présence d'administrateurs, de directeurs et d'étudiants.

Selon ce responsable, ceux qui ont joué un rôle de premier plan au début de la lutte armée doivent continuer à faire connaître les faits historiques afin que les jeunes puissent apprendre la vérité directement auprès des acteurs eux-mêmes.

Auzílio Jacob a rappelé que l'indépendance de l'Angola en 1975 a été rendue possible grâce aux actions menées par les nationalistes, qui, dès le début, se sont placés en première ligne dans la lutte contre le colonialisme, ouvrant la voie à la liberté du peuple. Selon le gouverneur, il convient de perpétuer ce travail et l'esprit d'unité qui animaient les nationalistes afin de promouvoir et d'exalter le sentiment patriotique chez les nouvelles générations.

Le 4 février 1961 débuta la lutte armée, qui aboutit à la proclamation de l'indépendance de l'Angola le 11 novembre 1975. Selon le gouverneur, le 4 février est une date festive pour les Angolais qui reflète et symbolise un moment historique d'une grande importance pour le pays.