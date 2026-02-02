Angola: La Première Dame plaide pour un développement axé sur l'amélioration des conditions de vie

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a déclaré ce vendredi à Luanda que le développement socio-économique du pays n'est possible et complet que lorsqu'il bénéficie à la population et se traduit par une amélioration concrète de ses conditions de vie.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix de la 3e édition du Prix Manuel António da Mota - Une vie en Angola, en sa qualité de présidente du jury, Ana Dias Lourenço a insisté sur la nécessité de transformer la reconnaissance en en motivation et une réalité pour la population. La Première Dame a également souligné que le processus d'évaluation des candidatures au Prix Manuel António da Mota a permis une analyse approfondie des projets, ainsi qu'une prise en compte de la réalité des communautés bénéficiaires.

Le Grand Prix Manuel António da Mota a été décerné à l'hôpital Divina Providência pour son projet d'équipement du Centre de traitement de la tuberculose. Outre Divina Providência, AfriYAN Angola et ADRA - Action pour le développement rural et l'environnement, ont également été distinguées, remportant respectivement la deuxième et troisième place. Ces prix ont récompensé l'impact social et la contribution significative des projets à l'amélioration des conditions de vie des communautés en Angola.

Chacune de ces institutions a reçu une prime, convertie en kwanzas au taux de change officiel du jour, de 50 000 dollars, 25 000 dollars et 15 000 dollars, respectivement. La cérémonie de remise des prix était organisée par Mota-Engil Angola, en partenariat avec la Fondation Manuel António da Mota, et a réuni des représentants de ces entreprises ainsi que diverses personnalités de la société angolaise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Prix Manuel António da Mota - Une vie en Angola vise à reconnaître, distinguer et soutenir les institutions de solidarité sociale qui développent des projets ayant un impact concret et transformateur sur les communautés angolaises, dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'inclusion sociale, de l'égalité des genres, de la protection des groupes vulnérables, de la promotion de l'autonomie et de l'amélioration des conditions de vie de la population.

Pour cette édition, plusieurs candidatures ont été examinées et six institutions finalistes ont été sélectionnées à l'issue d'un processus rigoureux comprenant l'analyse documentaire, l'évaluation de l'impact des projets, la pérennité des initiatives et des visites de terrain.