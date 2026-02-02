Angola: La ferme Samba-Lucala s'engage à cultiver des haricots pour la Forces Armées Angolaises

Samba-Lucala — Neuf cents hectares sont destinés à la production de haricots, à partir de février, à la ferme agricole Samba-Lucala, basée dans la municipalité de Samba Caju (Cuanza Norte), pour renforcer la logistique des Forces armées angolaises (FAA).

C'est ce qu'a annoncé vendredi, le directeur du Centre d'investissement de l'Institut de Sécurité Sociale des Forces Armées Angolaises (ISS-FAA), Fábio Belo, lors de la visite à l'exploitation agricole du ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la patrie, João Ernesto dos Santos « Liberdade », accompagné du gouverneur de la province de Cuanza Norte, João Diogo Gaspar. Selon Fábio Belo, il est prévu une récolte de plus de 5000 tonnes de haricots dans le cadre de ce projet destiné à l'alimentation des Forces armées.

Par ce projet, a-t-il ajouté, la ferme pense couvrir 40 % des besoins alimentaires des Forces armées, afin de réduire les exportations de ces produits, et le surplus sera commercialisé sur le marché national. Le directeur a ensuite annoncé, pour les mois de février et mars de cette année, le démarrage de la construction de poulaillers dans la ferme Samba-Lucala, pour une production de plus de 800 tonnes de viande par an, destinée aussi à renforcer la logistique des Forces armées angolaises (FAA).

Le responsable de la ferme, le colonel Firmino Dumbo, a indiqué que pour la deuxième phase de la campagne agricole 2025-2026, il est prévu de préparer 2 420 hectares pour la production de 10 300 tonnes de céréales, entre maïs, soja, blé et haricots. Lors de la campagne agricole 2024-2025, la ferme a récolté 10 000 tonnes de céréales (maïs, soja et blé).

La ferme Samba Lucala, basée dans la province de Cuanza Norte, est un important projet agro-industriel en Angola (lancé en 2016), et est axé sur la production intensive de céréales et de grains, sur une surface de plus de 2 000 hectares, où on récolte par an plus de 10 000 tonnes.

Avec plus de 180 emplois directs, et financé par le gouvernement avec plus de 50 millions de dollars, le projet a été transféré en 2024, du Ministère de l'Agriculture et des Forêts à l'Institut Social des Forces Armées, par décret présidentiel.