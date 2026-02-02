Sénégal: Assane Diao - Un retour repoussé au printemps

2 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril Diao

L'horizon s'assombrit pour Assane Diao. Alors que l'attaquant sénégalais espérait un retour rapide après avoir manqué la CAN, sa période d'indisponibilité vient d'être officiellement prolongée.

Touché au biceps fémoral de la cuisse droite depuis le 15 décembre 2025 lors de la rencontre face à la Roma, l'attaquant sénégalais peine à retrouver l'intégralité de ses moyens.

Présent en conférence de presse ce samedi, son entraîneur Cesc Fàbregas a douché les espoirs d'un retour imminent. Le technicien espagnol prône la patience face à une cicatrisation plus laborieuse que prévu : « Il faudra sans doute attendre le mois de mars. Bien qu'il doive reprendre l'entraînement collectif d'ici trois semaines, son rétablissement est lent. Nous ne prendrons aucun risque. Pour nous, il sera comme une nouvelle recrue pour le dernier trimestre de la saison. »

Un physique fragile qui inquiète

Cette nouvelle rechute confirme la période noire que traverse le jeune Lion. Miné par des pépins physiques récurrents, le bilan comptable d'Assane Diao est inquiétant. Depuis avril 2025, il n'a pu prendre part qu'à sept petites rencontres. Un coup d'arrêt majeur pour un talent dont la progression est freinée par une fragilité musculaire persistante.

