Sénégal: Usain Bolt, vers un incroyable come-back aux JO 2028

À 39 ans, la légende jamaïcaine s'amuse de l'idée d'un come-back sportif mais cette fois, sur un autre terrain.

Huit ans après sa retraite des pistes, Usain Bolt continue de faire parler de lui. L'homme le plus rapide de l'histoire, triple champion olympique du 100 et 200 mètres, a laissé entendre qu'il ne serait pas totalement fermé à un retour... mais dans une autre discipline : le cricket, son premier amour sportif.

Une déclaration passée (presque) inaperçue

Le 16 janvier dernier, Usain Bolt était de passage au Qatar, où il assistait au marathon de Doha en tant qu'ambassadeur de la marque Puma, son équipementier historique.

À cette occasion, la star jamaïcaine, aujourd'hui âgée de 39 ans, s'est confiée au site Esquire sur sa vie loin des pistes et sa nouvelle routine.

« Je m'occupe de ma famille, de mes amis, de mon travail et je m'investis dans des actions caritatives », a expliqué le recordman du monde du 100 m (9"58) et du 200 m (19"19).

« Je prends du plaisir à voir grandir mes enfants et j'espère rester en bonne santé et heureux pendant de nombreuses années. »

Le cricket aux JO 2028 ?

Mais c'est une autre phrase, glissée avec humour, qui a retenu l'attention. Interrogé sur les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, où le cricket fera son grand retour parmi les nouvelles disciplines (aux côtés du baseball, du squash, du flag football et du jeu de crosse), Bolt a lancé, sourire aux lèvres :

« Je n'ai pas joué au cricket depuis longtemps, mais si on fait appel à moi, je serai prêt. »

Une boutade ? Peut-être. Mais quand elle vient du plus grand sprinteur de tous les temps, impossible de ne pas imaginer le scénario. D'autant que le cricket a toujours occupé une place particulière dans sa jeunesse -- avant qu'il ne choisisse définitivement l'athlétisme.

Un clin d'oeil à la Jamaïque ?

En Jamaïque, le cricket est presque une religion. La petite phrase du « Lightning Bolt » a donc été prise avec un mélange de sourire et de curiosité.

Certains y voient un simple jeu médiatique, d'autres un appel du pied à la fédération jamaïcaine de cricket (JFF). À 42 ans lors des JO de Los Angeles, Bolt aurait forcément du mal à rivaliser au plus haut niveau, mais sa présence serait un coup d'éclat symbolique pour la Jamaïque et le cricket olympique.

Une légende qui continue d'inspirer

Depuis sa retraite en 2017, Usain Bolt s'est éloigné des pistes mais pas du sport. Il est resté un ambassadeur mondial, multiplie les interventions caritatives et les projets dans la musique et le business.

Sa phrase, qu'elle soit une blague ou une véritable invitation, rappelle une chose : le champion n'a jamais perdu son goût du jeu.

« Si on m'appelle, je serai prêt », a-t-il dit en riant. Un clin d'oeil malicieux d'un homme que rien ne semble vraiment arrêter pas même la retraite.