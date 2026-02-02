Togo: Entre rigueur et ambition sociale

Avec la loi de finances 2026, le Togo confirme une trajectoire budgétaire axée sur la consolidation de sa gouvernance économique et sociale, écrit lundi le journal Eco & Finances.

La priorité accordée aux dépenses sociales marque l'orientation centrale du budget. Éducation, santé et protection sociale restent au coeur des allocations, traduisant une volonté de faire du capital humain le moteur du développement.

Plusieurs innovations viennent appuyer cette approche, avec des mécanismes destinés à améliorer l'efficacité de la dépense et la soutenabilité des finances publiques.