Togo: Entre rigueur et ambition sociale

2 Février 2026
Togonews (Lomé)

Avec la loi de finances 2026, le Togo confirme une trajectoire budgétaire axée sur la consolidation de sa gouvernance économique et sociale, écrit lundi le journal Eco & Finances.

La priorité accordée aux dépenses sociales marque l'orientation centrale du budget. Éducation, santé et protection sociale restent au coeur des allocations, traduisant une volonté de faire du capital humain le moteur du développement.

Plusieurs innovations viennent appuyer cette approche, avec des mécanismes destinés à améliorer l'efficacité de la dépense et la soutenabilité des finances publiques.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.