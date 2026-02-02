Afrique de l'Ouest: Côte d'Ivoire - A bord des «wôrô-wôrô», la monnaie électronique est de plus en plus utilisée

La monnaie électronique est en plein boom dans l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Le volume des transactions a été multiplié par quarante entre 2014 et 2024 selon une étude de la BCEAO. Parmi les huit États de la zone franc CFA, le Bénin et la Côte d'Ivoire se détachent : le taux d'utilisation des monnaies électroniques y dépasse les 80% d'après la publication spécialisée Sika Finance. Illustration dans les wôrô-wôrô, les taxis collectifs d'Abidjan : le mobile money commence à y remplacer les pièces de monnaie,

A bord des wôrô-wôrô, les taxis collectifs d'Abidjan, les pièces de monnaie font place au « QR code » des opérateurs de paiement mobile (mobile money) comme Wave ou Orange Money. Yves en a six différents, accrochés au rétroviseur de sa Toyota jaune. Ses passagers scannent et transfèrent l'argent pour le payer. Pour le chauffeur, c'est du temps de gagné : « C'est un mode de paiement rapide, ça nous fait gagner du temps, quand les gens scannent et puis ils paient rapidement. »

Une réponse à la rareté de la petite monnaie

Car le paiement mobile est une réponse à la rareté de la petite monnaie à Abidjan. Les trajets en wôrô-wôrô coûtent souvent moins de 500 francs CFA et ne pas faire l'appoint peut devenir une source de conflit. Un problème notamment pour Christophe. Pour ce libraire, le paiement mobile est un soulagement car il n'a parfois que des grosses coupures pour payer les chauffeurs.

« Si je lui dis, lance Christophe, il va me dire non, donc je monte quand même, et arrivés à destination, je lui dis "voici l'argent" et allez, on commence les disputes... donc le mobile money, si le taxi a ça, on flashe, c'est fini, on est partis ». En 2024, près de 250 millions de comptes de monnaie électronique étaient ouverts dans toute l'UMOA, dont environ un tiers pour la seule Côte d'Ivoire.