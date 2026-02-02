Afrique: Ligue des champions CAF - Al Ahly et le Stade Malien restent en tête, le FAR de Rabat arrache la victoire

Après cette quatrième journée de la Ligue des champions CAF, le classement des différents groupes commence à se dessiner. Al Ahly et le Stade Malien ont consolidé leur première place avec un match nul, respectivement contre les Young Africans (1-1) et le Petro de Luanda (0-0). Le FAR de Rabat de son côté s'est rapproché de la qualification en battant la JS Kabylie (1-0).

Al Ahly, un des géants du football égyptien, s'est fait peur lors de cette quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions CAF. Leaders du groupe B, les Égyptiens ont été malmenés par les Young Africans (Tanzanie), dès la première mi-temps. À tel point qu'Al Ahly a même concédé l'ouverture du score, dans les derniers instants avant la pause, sur une réalisation d'Ibrahim Hamad (45+1').

Le retour aux vestiaires a visiblement permis aux joueurs d'Al Ahly de rentrer dans leur match, comme en témoignait le visage très différent affiché dès l'entame de la seconde période. Un changement d'attitude logiquement récompensé par une égalisation du milieu de terrain malien Aliou Dieng (60'). Ce but a remis les compteurs à zéro, mais malgré les nombreux changements opérés par les deux entraîneurs, aucune des deux équipes n'a réussi à reprendre le dessus. La rencontre s'est donc soldée par une égalité, qui permet à Al Ahly de rester en tête du groupe B avec 8 points, et aux Young Africans de brièvement rester deuxièmes, avant la tenue, quelques heures plus tard, d'un autre match dans cette poule : le FAR de Rabat face à la JS Kabylie.

Ce match opposait deux équipes qui étaient à ce moment-là les dernières de la poule B, chacune affichant deux points au compteur. La qualification restait cependant envisageable pour les deux camps, et le FAR de Rabat, en particulier, s'est battu pour s'en approcher. Avec 16 tirs au total, les Marocains ont persévéré pour ouvrir le score devant leur public, finissant par y parvenir à la 74e minute grâce à leur attaquant Hamza Khabba. Ce seul but a suffi aux joueurs marocains pour l'emporter, et donc pour dépasser les Young Africans au classement (cinq points également) grâce à une meilleure différence de buts.

Match nul et vierge à Luanda

Dans le groupe D, le Petro Luanda recevait le Stade Malien de Bamako. Le score n'a pas bougé de toute la rencontre, et les joueurs angolais peuvent s'en mordre les doigts. Le Petro Luanda a confisqué le ballon à ses adversaires durant une bonne partie du match et a multiplié les offensives, mais sans réussir à inscrire le moindre but. Ce manque de réussite s'est même illustré par un penalty loupé à la 79e minute par Benny, le meneur de jeu portugais du Petro Luanda.

Il s'agissait d'un match important dans le groupe D, puisque la bataille pour les deux premières places fait rage entre ces deux équipes et l'Espérance de Tunis. Le Simba SC, dernière équipe du groupe, a perdu ses trois premiers matchs et semble déjà éliminée de la course à la qualification. Avec ce match nul, le Stade Malien conforte sa première place avec huit points tandis que le Petro Luanda reste troisième avec cinq points, tout en ayant un match de moins que l'Espérance de Tunis, qui joue ce 1er février contre le Simba SC.