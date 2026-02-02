Togo: Accès au crédit - Banques et entreprises vont tenter de se comprendre

Malgré les efforts engagés par le gouvernement pour promouvoir l'inclusion financière, l'accès aux crédits bancaires demeure l'un des principaux obstacles au développement des entreprises.

Les PME, en particulier, peinent à obtenir des financements adaptés à leurs besoins.

Confrontées à des exigences jugées contraignantes en matière de garanties, de solvabilité et de rentabilité, de nombreuses sociétés se heurtent à la réticence des institutions bancaires, qui restent prudentes face aux risques.

Cette situation constitue évidemment un frein.

Une rencontre est prévue le 5 février prochain, réunissant banques et secteur privé.

L'initiative vise à approfondir les réflexions sur les mécanismes de mobilisation des financements et l'amélioration de l'accès au crédit pour les PME.

Mais cette rencontre sera-t-elle suffisante pour débloquer les crédits ? Pas certain.