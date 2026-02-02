Angola: L'hôpital Divina Providência remporte le Prix Manuel António da Mota

Luanda — L'hôpital Divina Providência a remporté, ce vendredi à Luanda, la 3e édition du Grand Prix Manuel António da Mota - Une vie en Angola, pour son projet d'équipement du Centre de traitement de la tuberculose.

L'annonce a été faite lors de la cérémonie de remise des prix, en présence de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, qui présidait le jury de cette édition. À cette occasion, le jury a également distingué AfriYAN Angola, qui a remporté la 2e place, et ADRA - Action pour le développement rural et l'environnement, en 3e place. Ces prix récompensent l'impact social et la contribution significative des projets à l'amélioration des conditions de vie des communautés en Angola.

Chacune de ces institutions a reçu des prix monétaires, convertis en kwanzas au taux de change officiel du jour, de 50 000 dollars, 25 000 dollars et 15 000 dollars respectivement. La cérémonie de remise des prix était organisée par Mota-Engil Angola, en partenariat avec la Fondation Manuel António da Mota, et s'est déroulée en présence de représentants de ces entreprises et de diverses personnalités de la société angolaise.

Lors de la cérémonie, Manuel Mota, membre de la Fondation et représentant de la famille Mota, a déclaré que ce prix représentait bien plus qu'une simple reconnaissance : il témoignait d'un engagement durable entre le Groupe Mota-Engil et l'Angola.

S'adressant à l'ANGOP, le président de l'association caritative Divina Providência, Alberto Sissino, s'est dit ravi de remporter le premier prix et a assuré que la dotation de 50 000 dollars serait utilisée pour financer les actions caritatives de l'institution. Le directeur général de l'Action pour le développement rural et l'environnement, Simione Chiculo, lauréat du troisième prix, a promis de poursuivre le développement d'actions auprès des communautés qui ont de plus en plus besoin de la contribution de tous les segments de la société.

Le Prix Manuel António da Mota - Une vie en Angola vise à reconnaître, distinguer et soutenir les institutions de solidarité sociale qui développent des projets ayant un impact concret et transformateur sur les communautés angolaises, dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'inclusion sociale, de l'égalité des genres, de la protection des groupes vulnérables, de la promotion de l'autonomie et de l'amélioration des conditions de vie de la population.

Pour cette édition, plusieurs candidatures ont été examinées et six institutions finalistes ont été sélectionnées à l'issue d'un processus rigoureux comprenant l'analyse documentaire, l'évaluation de l'impact des projets, la pérennité des initiatives et des visites de terrain.