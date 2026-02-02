Afrique: L'Égypte conserve son titre de champion d'Afrique de handball masculin

Luanda — L'Égypte a remporté le Championnat d'Afrique des Nations de handball masculin (CAN 2026) en s'imposant face à la Tunisie 37-24 en finale, samedi dernier à Kigali (Rwanda), conservant ainsi son titre après son exploit de 2024.

À la mi-temps, l'équipe égyptienne menait déjà 17-10. Grâce à cette victoire, l'Égypte égale la Tunisie au palmarès de la compétition, avec dix titres chacune, ce qui en fait les équipes les plus titrées de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant la finale, le Cap-Vert a décroché la médaille de bronze en battant l'Algérie 29-23.

L'équipe nationale angolaise a terminé la compétition à la cinquième place après sa victoire 25-20 face au Nigeria vendredi, dans un match où elle était menée 9-12 à la mi-temps, assurant ainsi sa qualification pour le Championnat du monde 2027.

L'équipe nationale, entraînée par Filipe Cruz, a amélioré sa performance de 2024, où elle avait terminé huitième en Égypte. Au total, les équipes d'Égypte, de Tunisie, du Cap-Vert, d'Algérie et d'Angola se sont qualifiées pour le Championnat du monde 2027 en Allemagne, dans la zone Afrique.