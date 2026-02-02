Afrique: L'Égypte conserve son titre de champion d'Afrique de handball masculin

31 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MC/LUZ

Luanda — L'Égypte a remporté le Championnat d'Afrique des Nations de handball masculin (CAN 2026) en s'imposant face à la Tunisie 37-24 en finale, samedi dernier à Kigali (Rwanda), conservant ainsi son titre après son exploit de 2024.

À la mi-temps, l'équipe égyptienne menait déjà 17-10. Grâce à cette victoire, l'Égypte égale la Tunisie au palmarès de la compétition, avec dix titres chacune, ce qui en fait les équipes les plus titrées de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant la finale, le Cap-Vert a décroché la médaille de bronze en battant l'Algérie 29-23.

L'équipe nationale angolaise a terminé la compétition à la cinquième place après sa victoire 25-20 face au Nigeria vendredi, dans un match où elle était menée 9-12 à la mi-temps, assurant ainsi sa qualification pour le Championnat du monde 2027.

L'équipe nationale, entraînée par Filipe Cruz, a amélioré sa performance de 2024, où elle avait terminé huitième en Égypte. Au total, les équipes d'Égypte, de Tunisie, du Cap-Vert, d'Algérie et d'Angola se sont qualifiées pour le Championnat du monde 2027 en Allemagne, dans la zone Afrique.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.