Afrique: La Fédération sénégalaise de football ne fera pas appel des sanctions de la CAF après la CAN 2025

Après la finale de la CAN 2025 très tendue entre le Maroc et le Sénégal, le 18 janvier 2026, la CAF avait annoncé de nombreuses sanctions à l'égard des deux fédérations. Samedi 31 janvier, la Fédération sénégalaise a annoncé qu'elle ne ferait pas appel « des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre » et contre Pape Thiaw, Ismaïla Sarr et Illiman Ndiaye.

Si le gouvernement sénégalais a annoncé, plus tôt dans la semaine, vouloir faire appel des sanctions prises contre le sélectionneur Pape Thiaw, la Fédération sénégalaise de football (FSF), elle, choisit une autre voie. Dans un communiqué transmis samedi 31 janvier, elle indique qu'elle ne compte pas faire appel des sanctions prononcées à son encontre par la CAF après les événements survenus lors de la finale de la CAN 2025 contre le Maroc.

« Après analyse de ladite décision, la FSF a notifié à l'instance continentale sa volonté de ne pas interjeter l'appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre », indique le communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Après l'enquête de la CAF, le Sénégal avait reçu de nombreuses sanctions. Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, avait écopé de cinq matchs de suspension et d'une amende de 100 000 dollars. Il était celui qui avait demandé à ses joueurs de quitter le terrain après un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel.

Deux joueurs avaient aussi été l'objet de sanctions : Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, qui ont écopé de deux matchs de suspension. Le premier pour avoir traité l'arbitre de « corrompu », le second pour « son comportement antisportif envers l'arbitre ».

Dans le communiqué, la FSF confirme qu'elle « assume l'entière responsabilité financière relative aux amendes infligées à son association, à son encadrement technique ainsi qu'à ses joueurs ». En plus des amendes déjà mentionnées, la Fédération devra donc s'acquitter de l'amende pour le comportement de ses supporters (300 000 dollars), pour les déclarations du président de la FSF Abdoulaye Fall à l'encontre de la CAF (300 000 dollars) et pour les cinq cartons jaunes reçus lors de la finale (15 000 dollars).