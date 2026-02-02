Sénégal: Production industrielle - Une hausse de 22,2% enregistrée au troisième trimestre 2025

2 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Dans sa note sur les évolutions économiques récentes, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a analysé la production industrielle du Sénégal. Elle informe que comparée à la période correspondante de 2024, l'activité industrielle est marquée par une hausse de 22,2% de la production au troisième trimestre 2025.

Cette performance, explique l'Ands, est attribuable au bond de la production des industries extractives (+51,7%) ; portée par l'expansion de l'extraction du pétrole, ainsi qu'à l'accroissement de celle des industries environnementales (+7,7%), manufacturières (+7,1%) et de production de « l'électricité, gaz et eau » (+5,7%).

Sur les trois premiers trimestres 2025, renseigne l'Ansd, la production industrielle totale se consolide de 25,1% en référence à celle de la même période de l'année précédente.

Selon la même source, l'accroissement de la production des industries extractives est attribuable à l'extension de l'extraction du pétrole brut ainsi qu'à la performance constatée dans les « autres produits des industries extractives » (+4,6%) sur la période.

Le renforcement de la production « d'électricité, de gaz et d'eau » est lié à la hausse de l'activité de captage et de distribution de l'eau (+17,9%) et celle de la production d'électricité et de gaz (+9,1%).

Quant à l'amélioration de la production des industries environnementales, elle est attribuable à la bonne performance de l'activité de collecte, de traitement et d'élimination de déchets (+2,5%).

Le relèvement de la production des industries manufacturières résulte essentiellement de la hausse des activités de raffinage et cokéfaction (+57,3%) et des industries agro-alimentaires (+10,4%).

Le chiffre d'affaires dans l'industrie progresse de 16,5% au troisième trimestre 2025, comparé à celui de la même période de 2024. Cet accroissement est consécutif à l'amélioration du chiffre d'affaires des industries extractives (+42,1%), de la production d'électricité, de gaz et d'eau (+10,8%), et dans une moindre mesure de celui des industries environnementales (+2,5%) et manufacturières (+0,9%).

De même, sur les trois premiers trimestres de 2025, le chiffre d'affaires s'accroît de 20,8%, en comparaison à celui de la même période de 2024.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires dans l'industrie, hors égrenage de coton, hors extraction d'hydrocarbures, progresse de 0,4% en variation annuelle et de 4,6% en cumul sur les trois premiers trimestres de 2025.

