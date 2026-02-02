Sénégal: Sénégal - Hausse de 0,8% du PIB réel au troisième trimestre 2025

2 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au troisième trimestre de l'année 2025, le Produit intérieur brut (Pib) réel, corrigé des variations saisonnières (Cvs), enregistre une hausse de 0,8%, par rapport au deuxième trimestre de 2025.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans une note sur les évolutions économiques récentes, cette évolution est liée à l'augmentation de la valeur ajoutée du secteur secondaire (+3,0%) et celle du secteur primaire (+0,1%). Cependant, la progression est limitée par la contreperformance du secteur tertiaire (-0,1%) ainsi que la baisse des taxes nettes de subventions sur les produits en volume (-0,4%). En outre, le Pib hors hydrocarbure se bonifie de 0,5% et celui hors hydrocarbures et agriculture de 0,6%.

Par rapport au deuxième trimestre de 2025, explique l'Ansd, la valeur ajoutée (Va) réelle du secteur primaire, corrigée des variations saisonnières, se revigore de 0,1%, en raison de la croissance des activités de pêche (+16,3%), d'élevage (+0,5%) et de sylviculture (+0,2%). Cependant, cette hausse est amoindrie par la baisse des activités de l'agriculture (-1,2%).

S'agissant du secteur secondaire, sa valeur ajoutée (en volume Cvs) augmente de 3,0% au troisième trimestre de 2025, comparativement au trimestre précédent. Cette hausse de la richesse créée est consécutive à la croissance de la valeur ajoutée des activités de fabrication de produits chimiques de base (+25,0%), du raffinage du pétrole et cokéfaction (+7,1%), des activités extractives (+4,2), des produits de l'agroalimentaire (+3,4%) et du ciment et matériaux de construction (+3,3%). Toutefois, la progression de l'activité du secteur secondaire est amoindrie par le recul des activités de construction (-0,3%).

En ce qui concerne le tertiaire, sa valeur ajoutée, en volume Cvs, se replie de 0,1% au troisième trimestre de 2025. La baisse de la valeur ajoutée des activités de transport (-10,7%), des services de santé (-5,6%) et des activités de l'information et communication (-1,5%) a induit le repli de ce secteur. Cependant, cette diminution est atténuée par la hausse des activités du commerce (+2,3%), des activités artistiques, culturelles et sportives (+1,5%) et de l'hébergement et de la restauration (+1,3%).

S'agissant des composantes de la demande, les exportations et les importations de biens et services en volume se replient respectivement de 8,0% et 6,9% par rapport au trimestre précédent. En revanche, il est noté un relèvement de la formation brute de capital fixe (+1,5%) et de la consommation finale globale (+1,6%).

Au total, renseigne l'Ansd, le Produit intérieur brut nominal s'établit à 4 963,1 milliards de FCFA au troisième trimestre de 2025.

