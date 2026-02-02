Sénégal: Sénégal - Hausse de 0,8% du PIB réel au troisième trimestre 2025

Au troisième trimestre de l'année 2025, le Produit intérieur brut (Pib) réel, corrigé des variations saisonnières (Cvs), enregistre une hausse de 0,8%, par rapport au deuxième trimestre de 2025.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans une note sur les évolutions économiques récentes, cette évolution est liée à l'augmentation de la valeur ajoutée du secteur secondaire (+3,0%) et celle du secteur primaire (+0,1%). Cependant, la progression est limitée par la contreperformance du secteur tertiaire (-0,1%) ainsi que la baisse des taxes nettes de subventions sur les produits en volume (-0,4%). En outre, le Pib hors hydrocarbure se bonifie de 0,5% et celui hors hydrocarbures et agriculture de 0,6%.

Par rapport au deuxième trimestre de 2025, explique l'Ansd, la valeur ajoutée (Va) réelle du secteur primaire, corrigée des variations saisonnières, se revigore de 0,1%, en raison de la croissance des activités de pêche (+16,3%), d'élevage (+0,5%) et de sylviculture (+0,2%). Cependant, cette hausse est amoindrie par la baisse des activités de l'agriculture (-1,2%).

S'agissant du secteur secondaire, sa valeur ajoutée (en volume Cvs) augmente de 3,0% au troisième trimestre de 2025, comparativement au trimestre précédent. Cette hausse de la richesse créée est consécutive à la croissance de la valeur ajoutée des activités de fabrication de produits chimiques de base (+25,0%), du raffinage du pétrole et cokéfaction (+7,1%), des activités extractives (+4,2), des produits de l'agroalimentaire (+3,4%) et du ciment et matériaux de construction (+3,3%). Toutefois, la progression de l'activité du secteur secondaire est amoindrie par le recul des activités de construction (-0,3%).

En ce qui concerne le tertiaire, sa valeur ajoutée, en volume Cvs, se replie de 0,1% au troisième trimestre de 2025. La baisse de la valeur ajoutée des activités de transport (-10,7%), des services de santé (-5,6%) et des activités de l'information et communication (-1,5%) a induit le repli de ce secteur. Cependant, cette diminution est atténuée par la hausse des activités du commerce (+2,3%), des activités artistiques, culturelles et sportives (+1,5%) et de l'hébergement et de la restauration (+1,3%).

S'agissant des composantes de la demande, les exportations et les importations de biens et services en volume se replient respectivement de 8,0% et 6,9% par rapport au trimestre précédent. En revanche, il est noté un relèvement de la formation brute de capital fixe (+1,5%) et de la consommation finale globale (+1,6%).

Au total, renseigne l'Ansd, le Produit intérieur brut nominal s'établit à 4 963,1 milliards de FCFA au troisième trimestre de 2025.