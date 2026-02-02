Soudan: L'aéroport international du pays accueille le premier vol intérieur après la libération via Sudan Airways

2 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 L'aéroport international de Khartoum a accueilli dimanche le premier vol intérieur après la libération de Khartoum de la milice rebelle, par la compagnie nationale Sudan Airways en provenance de Port-Soudan.

Le directeur de l'aéroport, Siral-khatim Babiker Al-Tayeb, a dit: « Nous sommes prêts à accomplir les tâches qui nous sont confiées et nous sommes heureux du lancement de l'opération de l'aéroport de Khartoum, qui peut accueillir 4 avions à la fois.

Pour sa part, le directeur des opérations de sécurité de l'aéroport, Dr Mohamed Ja'far Hassan, a déclaré qu'ils sont prêts à se lancer vers l'international, remerciant les employés de l'aéroport pour leurs efforts et leur solidarité. Ils ont également exprimé leur joie à cet événement historique important qui marque la victoire de la volonté du peuple soudanais.

Dans un sondage par l'Agence Soudanise de Presse (SUNA), les passagers du vol Sudanir ont exprimé leur vive joie et ont déclaré que le vol s'était déroulé en toute sécurité et sureté via la compagnie nationale Sudanir.

Ce vol marque un retour à la vie et à l'international, et ils ont souhaité la sécurité et la paix au Soudan, ainsi que la reprise des vols internationaux prochainement.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.