Soudan: Le pays et la Turquie discutent la reconstruction des infrastructures et du secteur de transport

Le Ministre des Infrastructures et du Transport, M. Seif Al-Nasr Al-Tejani Haroun, a examiné les moyens de renforcer la coopération avec le cote Turque dans les domaines des infrastructures et de transport, lors de sa rencontre dimanche avec l'ambassadeur de la République de Turquie au Soudan, Fatih Yildiz, en présence du directeur général de l'Autorité des ports maritimes, ingénieur-conseiller Jeilani Mohamed Jeilani.

Le ministre a affirmé la fermeté des relations entre les deux pays, soulignant l'importance de nouer des partenariats efficaces au cours de la prochaine phase pour la réhabilitation et la modernisation des secteurs de transport, en précisant que le Soudan comptait sur l'expertise turque pour développer les ports, le transport maritime et fluvial, les routes, les chemins de fer et l'aviation civile.

Il a souligné que le port de Port Soudan est une artère vitale qui relie le Soudan au monde, ce qui fait de son développement une priorité nationale. Il a salué les accords de jumelage entre les ports soudanais et turcs, leur rôle dans le transfert d'expertise et de technologies modernes, la promotion du commerce et l'ouverture de lignes régulières pour le transport de conteneurs entre les deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur turc a souligné l'importance de la coopération entre les ports pour soutenir l'échange commercial, soulignant le potentiel considérable du Soudan pour devenir un centre logistique important dans la région, notamment au service des pays voisins, en reliant le port aux réseaux de transport intérieur.

Dans le secteur aérien, le ministre a souligné la poursuite de la coopération avec le cote turque pour la réhabilitation et le développement des aéroports soudanais, en dévoilant des plans d'extension de la piste de l'aéroport de Khartoum et d'augmentation de sa capacité, avec le soutien technique de la partie turque et en coordination avec l'Organisation de l'aviation civile internationale.

La réunion a également porté sur l'importance de moderniser le réseau ferroviaire afin de soutenir les exportations et les importations et de relier le port à l'intérieur du pays et aux pays de la région, avec des plans visant à revitaliser les voies ferrées vitales qui renforcent l'intégration entre les différents moyens de transport.

À l'issue de la réunion, le ministre a reçu une invitation officielle de son homologue turc à participer à la conférence sur le secteur du transport qui se tiendra en Turquie les 11 et 12 février.