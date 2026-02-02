Sous la supervision du responsable régional, le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel, phase 2 (PRAPS-2), a récemment formé 49 jeunes issus de ménages pastoraux et agropastoraux aux métiers de la couture, ainsi que de la soudure métallique et aluminium. A l'issue des formations organisées au sein des centres de formation professionnelle de Matam et Ourossogui, les apprenants ont reçu des kits de matériels et pour les jeunes couturiers, des machines à coudre pour favoriser leur insertion économique.

Au centre de formation professionnelle et technique de Ourossogui, ce programme a permis la formation de 17 jeunes originaires de localités pastorales et agropastorales de la région. Répartis en deux cohortes, chacune correspondant à une spécialité, les bénéficiaires ont été renforcés dans le domaine du solaire, ainsi que de la soudure métallique et aluminium.

Dans la commune de Matam, l'initiative de formation professionnelle et technique portée par le PRAPS-2, a permis aussi à 32 apprenants (filles et garçons), de bénéficier d'une formation en couture à travers un programme du projet qui vise l'amélioration de l'employabilité des femmes et des jeunes issus des ménages pastoraux.

Ces deux cycles de formation s'inscrivent dans le cadre de la composante 4 du projet Praps2 relative à l'inclusion sociale et économique des jeunes et des femmes des zones pastorales et agropastorales.

́ « Dans ce projet, nous avons cherché à former les fils et les filles des pasteurs et agropasteurs, dans la zone d'intervention du Prasp2 , porque ces derniers puissent avoir un métier et sortir de la vulnérabilité », a fait savoir Docteur Alfred Diouf, le chef d'antenne locale du projet.

A l'issue des formations, les bénéficiaires formés au Centre de Formation Professionnelle et Technique de Ourossogui ont reçu gratuitement du matériel et des équipements en guise d'accompagnement. Le projet a aussi soutenu les jeunes formés sur le métier de la couture en leur offrant des machines à coudre et des accessoires nécessaires au démarrage de leurs activités.

Lors de la cérémonie de remise du matériel aux jeunes couturiers, le président de la maison des éleveurs de la région de Matam, Abdoulaye Demba Diallo, a salué la pertinence du programme mise en oeuvre par le projet. Après avoir souligné l'importance de l'initiative, Il a exprimé sa reconnaissance pour les formations dispensées au profit des jeunes des ménages agropastoraux et les appuis reçus.

Représentant de l'Etat à cette cérémonie, Youssou Sèye, adjoint à Mme la préfète du département de Matam, a traduit les formations aux métiers déroulées à l'endroit des jeunes agropastoraux, constituent une réponse aux préoccupations majeures du chômage et du sous-emploi . Il a souligné que cette action s'inscrit dans une dynamique vertueuse visant à renforcer durablement les capacités économiques et sociales des communautés pastorales et agro-pastorales.