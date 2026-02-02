Sénégal: Bambey/journée d'excellence - Le bitumage de l'axe Ndangalma-Fissel au coeur des préoccupations

L'école élémentaire Gana Sène de Ndondol a abrité la 3 ème édition de la journée d'excellence. Cette initiative du Conseil municipal vise à récompenser les meilleurs élèves en vue de créer l'émulation

Ndondol a fêté ses meilleurs élèves. Il s'agit d'une initiative du Conseil municipal en vue de récompenser les élèves qui se sont le plus distingués dans le cycle élémentaire, moyen et secondaire. Ils sont au total 157 élèves dont 6 issus des daaras. Edouard Sène, le maire de la commune de Ndondol, explique : « L'éducation est la colonne vertébrale de notre activité. Elle est à la fois le mal et le remède de notre société.

Ce manque d'éducation ou ses défaillances au niveau de la politique éducative fait qu'aujourd'hui, on rencontre énormément de difficultés. Mais pour solutionner tout cela, la voie royale de salut pour la société sénégalaise, c'est de passer par l'éducation. Il faudra qu'on bâtisse un nouveau citoyen, il faut qu'on bâtisse un nouveau type de Sénégalais ». Le maire de la commune de Ndondol a saisi cette occasion pour demander également le bitumage de l'axe routier Dangalma -Ndondol -Fissel.

«Cet axe routier est une préoccupation de toutes les populations de Ndondol. Nous demandons aux nouvelles autorités surtout au ministre des Infrastructures, au Premier Ministre et au Président de la République de nous aider à réaliser cette route. Elle est d'une importance capitale pour les populations de Ndangalma, Ndondol, Fissel et Thiadiaye. Elle sera d'une utilité nationale », a martelé le maire Sène avant de poursuivre : « La gestion des ordures constitue également une difficulté dans le village de Ndondol wolof. Nous misons sur la coopération pour gérer ces ordures ménagères ».

Mamadou Tine, Inspecteur du Trésor et Marie Olivier Faye, émigrée vivant aux Etats Unis, ont été respectivement choisis comme parrain et marraine de cette journée d'excellence. C'est une façon de proposer ces deux fils de Ndondol comme modèle de réussite aux récipiendaires. Pour le parrain de cette journée d'excellence, investir dans l'éducation, c'est planter les graines de souveraineté et du progrès de demain.

Selon lui, « la réussite n'est pas le fruit du hasard mais c'est le résultat du travail et de la détermination. Recevoir un prix aujourd'hui n'est pas une fin en soi mais un encouragement à aller encore plus loin ». Pour rappel, les chefs de village ont été primés pour le travail qu'ils accomplissent dans leur circonscription administrative.