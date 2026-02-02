Sénégal: Fonds d'investissement au Sénégal - Un potentiel freiné par des obstacles fiscaux et réglementaires

Le directeur général du Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS) appelle à une réforme en profondeur du cadre juridique et fiscal afin de dynamiser le financement en capital des entreprises sénégalaises.

Dans un pays où les besoins de financement des entreprises restent considérables, les fonds d'investissement peinent encore à s'imposer comme une solution viable. Babacar Gning, directeur général du Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS), a dressé ce constat lors d'une rencontre avec la presse économique, le samedi 30 janvier dernier, en pointant les insuffisances du cadre réglementaire et fiscal actuel. Un phénomène qui en dit long. En effet, la quasi-totalité des fonds opérant au Sénégal ou dans la zone UEMOA sont domiciliés hors du continent africain.

« La plupart des fonds dont vous entendez parler sont domiciliés à l'Île Maurice, au Luxembourg ou aux États-Unis », observe le dirigeant du Fonsis. Cette situation s'explique par les avantages comparatifs offerts par ces juridictions, tant en matière de sécurité juridique que d'attractivité fiscale. Au coeur du problème se trouve un mécanisme fiscal particulièrement dissuasif : le double, voire triple imposition. Babacar Gning décrit un parcours où les capitaux subissent plusieurs prélèvements successifs : les entreprises bénéficiaires paient d'abord l'impôt sur les sociétés ; les dividendes versés aux fonds sont de nouveau taxés ; enfin, une troisième imposition intervient lors de la redistribution aux investisseurs finaux. « Nous avons réalisé des simulations qui montrent que le niveau de taxation est prohibitif », souligne-t-il. Cette cascade fiscale contraste fortement avec le principe de transparence appliqué dans les grandes places financières internationales, où seule l'entreprise est imposée, tandis que les flux transitant par les fonds sont exemptés afin d'éviter les distorsions économiques.

Des ressources insuffisantes face aux besoins

Les chiffres illustrent l'ampleur du défi. Les quatre fonds créés par le FONSIS et dédiés exclusivement aux entreprises sénégalaises cumulent environ 85 milliards de francs CFA. Une enveloppe dérisoire au regard de la structure économique du pays, où les petites et moyennes entreprises représentent 99,8 % du tissu productif. Pour Babacar Gning, il devient indispensable de diversifier les sources de financement en capital et de proposer des montants d'investissement plus modestes, adaptés aux réalités du secteur informel et des petites structures, dont les besoins se chiffrent souvent en dizaines de millions plutôt qu'en milliards de francs CFA.

Vers une réforme structurelle

Face à ces obstacles, le Fonsis affirme travailler étroitement avec l'État pour mettre en place un cadre légal et réglementaire plus compétitif. L'objectif : attirer davantage d'investisseurs privés, nationaux comme internationaux, en créant un environnement comparable à celui des places financières concurrentes.

Cette réforme apparaît d'autant plus urgente que le développement du secteur privé constitue un levier essentiel de la croissance économique sénégalaise. Sans une correction des distorsions fiscales actuelles, le risque est de voir les capitaux continuer de se diriger vers des juridictions offshores, privant ainsi l'économie locale de ressources essentielles à sa transformation.