Plasticien sénégalais et lauréat du prix européen à la Biennale Dak'Art 2008, Mbaye Ndoye était l'un des artistes invités de l'exposition Mémoire du littoral à Dakar. Issu de la promotion 2004-2005 de l'École nationale des arts (ENSA), il revient, à travers cette interview, sur sa démarche artistique où le littoral devient un espace de mémoire, de départ et de drames humains, liés à l'émigration irrégulière. Entre poésie visuelle et engagement social, l'artiste revendique un art de sensibilisation, loin du discours militant direct.

Dans l'exposition Mémoire du littoral, votre travail met en lumière le littoral comme espace de départ et de souffrance. Comment votre oeuvre « Barça ou Barsax » signifie Barca ou la mort dialogue-t-elle avec les réalités actuelles de l'émigration irrégulière au Sénégal ?

L'oeuvre s'inspire des récits d'émigration irrégulière, qui sont souvent marqués par l'espoir mais aussi par la souffrance. Elle évoque le littoral comme un lieu de départ, où les rêves de mieux-être se heurtent aux dures réalités.

Représentation des migrants : Dans mon travail, j'illustre les parcours des migrants, leur courage et leurs luttes. Cela permet de donner une voix à des histoires souvent ignorées ou stigmatisées.

Symbolisme du littoral : Le littoral représente à la fois une frontière et une porte d'entrée. Mon oeuvre met en avant cette dualité, soulignant les espoirs de ceux qui partent mais aussi les dangers qu'ils encourent.

En somme, je crois fermement que, par ma créativité et mon engagement, je peux jouer un rôle clé dans la préservation de la mémoire du littoral sénégalais. Cela me permet de relier passé, présent et futur tout en mobilisant ma communauté autour des enjeu environnementaux

Selon vous, quel rôle l'artiste peut-il jouer aujourd'hui dans la préservation de la mémoire du littoral face aux transformations environnementales, urbaines et humaines que connaît la côte sénégalaise ?

Je pense que l'artiste joue un rôle crucial dans la préservation de la mémoire du littoral sénégalais face aux transformations environnementales, urbaines et humaines. Voici comment je le vois : la sensibilisation et l'éducation

Création d'oeuvres engagées : En réalisant des oeuvres qui mettent en avant les enjeux d'érosion, de pollution et de changement climatique, je peux éveiller les consciences et inciter le public à agir.

Récits visuels : Mon art raconte des histoires locales et préserve la mémoire collective des communautés côtières.

Votre démarche est souvent qualifiée de politique et poétique à la fois. Comment parvenez-vous à trouver l'équilibre entre engagement social et expression artistique sans tomber dans le discours militant direct ?

Pour répondre à la question relative sur l'équilibre entre engagement social et expression artistique dans ma démarche, voici quelques points que je pourrais développer :

D'abord l'approche Poétique Émotion avant tout : Je privilégie l'émotion et l'expérience esthétique dans mes oeuvres. Cela permet de toucher le spectateur à un niveau profond, au-delà des discours militants.

Symbolisme et métaphores : J'utilise des symboles et des métaphores pour évoquer des thèmes sociaux (tableau 'Mbollo) permettant ainsi une interprétation ouverte. Cela invite le public à réfléchir sans se sentir directement acculé par un message politique.

Réflexion à long terme : Je crois que l'art peut inciter à une réflexion durable sur des enjeux sociaux. En évitant un discours militant trop direct, je laisse la place à une contemplation qui peut mener à un changement de perspective au fil du temps.