Togo: Une pelleteuse amphibie pour le curage

2 Février 2026
Togonews (Lomé)

Face aux défis récurrents du curage des bassins et des zones de dépression à Lomé et dans ses environs, l'État renforce les moyens de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (Anasap).

L'institution vient d'acquérir une pelleteuse amphibie, spécialement conçue pour le curage et l'entretien des bassins de rétention et des chenaux.

Doté de flotteurs et d'un châssis monté sur vérins, cet engin est également utilisé pour la restauration des ouvrages hydrauliques. Le bassin d'Agbalépédo, encore appelé Cifex, à Lomé, a servi de premier site d'exploitation. Plusieurs tonnes de sable et de déchets y ont été extraites, permettant d'augmenter la capacité de rétention après un curage en profondeur de 10 à 15 mètres.

Cette opération devrait aussi limiter le remplissage rapide et les débordements des bassins secondaires connectés au site principal. Pour l'Anasap, il s'agit d'actions anticipatives en prélude à la prochaine saison des pluies.

Le Grand Lomé, composé de 13 communes, compte au moins 153 bassins et dépressions, dont certains sont aménagés, nécessitant un entretien régulier pour réduire les risques d'inondation.

