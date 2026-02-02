Ile Maurice: Un concours national d'écriture pour célébrer la créativité

À l'occasion de la Journée mondiale du livre 2026, le ministère de l'Éducation et des ressources humaines, en collaboration avec le Rotary Club Port-Louis Citadelle, a officiellement lancé un concours national d'écriture le jeudi 29 janvier. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue au siège du ministère, en présence du Senior Chief Executive, Devendre Gopaul, entouré de cadres du ministère. Le président du Rotary Club Port-Louis Citadelle, Me Nabiil Kaufid, ainsi que plusieurs membres du Club, étaient également présents.

La célébration de la Journée mondiale du livre constitue le projet phare du Rotary Club Port-Louis Citadelle sous le leadership de son président, Me Nabiil Kaufid. Cette initiative s'inscrit dans une volonté commune du ministère et du Rotary International de promouvoir la lecture, l'écriture et la créativité auprès des jeunes, en cohérence avec le programme School Reading Initiative mis en œuvre par le ministère.

Le thème retenu par Rotary International pour l'année 2026, «Unis pour faire le bien», trouve un écho particulier dans ce partenariat. Il traduit une vision partagée par les deux institutions, qui unissent leurs efforts afin de favoriser l'épanouissement des jeunes à travers l'éducation et la culture du livre.

Le concours est ouvert aux élèves de Grade 5 et de Grade 6 de toutes les écoles primaires de Maurice. Il vise à développer leurs compétences rédactionnelles et à encourager l'expression personnelle des jeunes apprenants. Trois thèmes ont été proposés :

Les défis d'être un jeune Mauricien en 2026 ;

Mon pays et moi : ce que signifie être Mauricien ;

Construire Maurice au quotidien pour un impact positif.

Les productions devront comporter entre 250 et 300 mots, être présentées sur format A4, avec un maximum de quatre pages, illustrations comprises. Les élèves de Grade 5 et de Grade 6 concourront dans deux catégories distinctes. Chaque établissement pourra soumettre ses deux meilleures productions aux directions zonales concernées, au plus tard le 4 mars 2026.

Des prix en espèces récompenseront les trois meilleures productions dans chaque catégorie. Une sélection des meilleurs textes sera également publiée dans un recueil, qui fera l'objet d'un lancement officiel lors de la cérémonie de remise des prix organisée à l'occasion de la Journée mondiale du livre.

Afin d'accompagner les écoles et les élèves dans leur démarche, des lignes directrices détaillées ainsi qu'un canevas pour chacun des thèmes seront mis en ligne sur le site web du ministère de l'Éducation à compter du lundi 2 février 2026.

Me Nabiil Kaufid a souligné l'importance de la lecture dans le parcours éducatif des jeunes : «Lorsqu'un enfant ouvre un livre, il ouvre des portes vers les opportunités et vers la réussite», a-t-il déclaré. L'avocat, également auteur de l'ouvrage Challenge Life to Challenge You, a rappelé que l'éducation demeure l'un des leviers les plus puissants pour autonomiser et élever la jeunesse mauricienne.