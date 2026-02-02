Ile Maurice: Trois arrestations et un policier soupçonné

Une tentative présumée d'importation de cannabis par mer a été déjouée vendredi 31 janvier à La Prairie Beach, grâce à une opération coordonnée de l' l'Anti-Drug and Smuggling Unit, avec le soutien du Police Helicopter Squadron et de la National Coast Guard.

Bien que la drogue n'ait pas été retrouvée, trois suspects ont été arrêtés : Jean Berty David Kardaree (35 ans), Muhammad Said Bin Yusuf Jeetun, alias Saheel (27 ans), et Jean Rohan Noe Quinzinio Perle (20 ans).

Lors de l'opération, plusieurs éléments matériels ont été saisis, dont un van, un 4x4 Toyota Hilux, quatre téléphones portables, Rs 33 200 et un hors-bord, tous envoyés au Forensic Science Laboratory pour analyse. Les enquêteurs tentent de déterminer si la cargaison devait être récupérée en haute mer ou si elle a été jetée avant l'intervention policière.

Les trois suspects sont en détention, et des arrestations supplémentaires sont possibles. Les enquêteurs examinent également une implication éventuelle d'un policier, ce qui pourrait élargir le champ de l'enquête et révéler des complicités internes.