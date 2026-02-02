Togo: Gervais Koffi Djondo, la vision panafricaine d'un entrepreneur togolais

Figure importante de l'entrepreneuriat africain, le Togolais Gervais Koffi Djondo continue de marquer l'histoire économique du continent.

Sa récente distinction à l'édition 2026 de l'Africa Trade Summit, tenue à Accra, vient consacrer un parcours exceptionnel, fait de vision, de persévérance et d'engagement panafricain.

Co-fondateur du groupe Ecobank, aujourd'hui présent dans de nombreux pays africains, Gervais Koffi Djondo a contribué à poser les bases d'un système bancaire moderne, pensé par et pour les Africains. Son ambition a toujours été claire : faciliter les échanges, soutenir les entreprises locales et accompagner l'intégration économique du continent.

Cette même vision l'a conduit à créer ASKY Airlines, une compagnie aérienne panafricaine conçue pour renforcer la connectivité entre les capitales africaines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers ASKY, Djondo a oeuvré à réduire les barrières géographiques, convaincu que le transport aérien est un levier stratégique du commerce et du développement.

Discret mais influent, Gervais Koffi Djondo est reconnu pour son leadership fondé sur la rigueur, la bonne gouvernance et la formation des talents africains.

Son parcours inspire une nouvelle génération d'entrepreneurs, démontrant qu'il est possible de bâtir des entreprises solides, compétitives et ancrées dans une vision continentale.