Togo: L'ASCK termine la phase aller en tête

2 Février 2026
Togonews (Lomé)

La 13e et dernière journée de la phase aller du championnat de première division s'est achevée dimanche.

Le leader, ASCK a terminé cette première partie de saison sur une note positive. Les Chauffeurs de la Kozah se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) face à Entente II, confirmant leur régularité et leur solidité défensive.

En difficulté depuis le début du championnat, AS OTR et AS Binah n'ont pas réussi à se départager. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1), un résultat qui ne règle pas leurs problèmes au classement.

En déplacement à Lomé, ASKO de Kara a ramené un point précieux en tenant en échec AC Barracuda (1-1), au terme d'une rencontre disputée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En match avancé de cette 13e journée, Étoile Filante a dominé Espoir FC de Zio sur le score de 1 but à 0. Une victoire précieuse pour les Bleus de la capitale, qui leur permet de grimper dans le top 5 du championnat à l'issue de la phase aller.

Résultats

Étoile filante 1-0 Espoir FC

Ac Barracuda 1-1 Asko

Gomido 1-2 Unisport

Entente II 0-2 Asck

Gbohloe-Su 2-1 Dyto

As Binah 1-1 As OTR

Semassi 0-0 As Tambo

Classement

1-Asck 30 pts (+13)

2-Asko 28 pts (+8)

3-Barracuda 24 pts (+5)

4-Unisport 24 pts (+2)

5-Etoile filante 19 pts (+1)

6-Gboeloe-Su 17 pts (+0)

7-Entente II 16 pts (+1)

8-Dyto 16 pts (-1)

9-Semassi 16 pts (-2)

10-As Tambo 14 pts (-4)

11-Espoir 13 pts (-6)

12-Gomido 12 pts (-5)

13-As OTR 12 pts (-5)

14-As Binah 7 pts (-7)

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.