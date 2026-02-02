Ile Maurice: La baby-sitter entendue après sa libération sous caution

2 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Hema Devi Etwareea, 39 ans, inculpée pour homicide involontaire par négligence après la noyade d'Ahaan Dasootee, 8 mois, dans un bassin gonflable à Petit-Raffray, a été entendue par la police ce lundi cet après-midi.

Présentée devant la cour de Pamplemousses ce 2 février, la baby-sitter a été libérée sous caution, le magistrat ayant autorisé sa remise en liberté contre le paiement de Rs 15 000 et la signature d'une reconnaissance de dette de Rs 50 000.

L'enquête, menée par la Central Criminal Investigation Division, se poursuit afin d'établir les circonstances du drame.

