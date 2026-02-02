Ile Maurice: Un consultant recherché pour piloter Rs 220 milliards d'investissements

Le ministère des Finances a lancé, début janvier 2026, un appel à propositions ouvert en vue de la sélection d'un consultant en conseil en investissement auprès de l'Investment Committee du National Pensions Fund (NPF) et du National Savings Fund (NSF). Cet exercice de Request for Proposal (RFP) vise à renforcer l'architecture de gouvernance et d'expertise entourant la gestion de portefeuilles publics représentant plus de Rs 220 milliards d'actifs cumulés.

Il s'agit toutefois d'un second exercice en peu de temps. En 2024 déjà, le ministère avait initié une démarche similaire pour recruter un conseiller en investissement auprès du comité NPF-NSF. Cet appel n'avait cependant pas abouti à une sélection finale, sans qu'aucune communication officielle n'ait été faite sur les raisons de cet abandon.

Le lancement d'un nouveau RFP suggère donc une volonté de relancer le processus sur des bases plus structurées, dans un contexte où les enjeux de gouvernance et de performance des fonds de pension publics sont de plus en plus scrutés.

L'appel à propositions publié le 6 janvier 2026 concerne la fourniture de services de conseil stratégique en investissement au bénéfice de quatre fonds administrés par l'État : le NPF, le NSF, le NSF Transitional Unemployment Benefit (NSF TUB) et le Portable Retirement Gratuity Fund (PRGF). Si ces fonds relèvent administrativement du ministère de la Sécurité sociale, la responsabilité des décisions d'investissement incombe à l'Investment Committee institué par la National Pensions Act.

Le consultant retenu devra être enregistré auprès de la Financial Services Commission comme Investment Adviser (restricted ou unrestricted) et agira sans pouvoir discrétionnaire sur les actifs. Son rôle sera exclusivement consultatif, mais à un niveau stratégique élevé, avec une obligation fiduciaire explicite envers les fonds. Il devra notamment assister le comité d'investissement dans la définition des allocations d'actifs, l'évaluation des risques, le suivi des performances, et l'appui aux décisions d'investissement internes et externes.

Les montants en jeu illustrent l'importance de l'exercice. À fin juin 2025, le NPF affichait une valeur de marché de Rs 159,4 milliards, le NSF de Rs 46,7 milliards, le NSF TUB de Rs 7,7 milliards et le PRGF de Rs 8,7 milliards. Les portefeuilles sont majoritairement investis en instruments gouvernementaux, mais présentent aussi une exposition significative aux actions étrangères, aux obligations d'entreprises locales, aux produits structurés et à des classes d'actifs alternatifs, ce qui accroît la complexité de la gestion et le besoin d'une expertise indépendante.

Un élément central du cahier des charges concerne l'indépendance du consultant. Une fois le contrat accepté, le conseiller devra se disqualifier, ainsi que ses affiliés et partenaires stratégiques, de toute fourniture de produits financiers, de gestion d'actifs ou d'autres services financiers aux quatre fonds. Il lui sera également interdit d'intervenir auprès d'entités dans lesquelles ces fonds sont investis, afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

La date limite de soumission des propositions est fixée au 11 février, avec une ouverture des offres prévue le lendemain. Après l'échec de l'exercice de 2024, ce nouvel appel sera observé de près, tant le choix du conseiller revêt une dimension stratégique pour la soutenabilité financière, la crédibilité institutionnelle et la protection des intérêts à long terme des cotisants.