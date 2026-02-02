Angola: L'União Operário Kabocomeu considère le Carnaval comme un patrimoine culturel

Luanda — Le porte-parole du groupe União Operário Kabocomeu, Joaquim Filho, a lancé ce samedi à Luanda un appel au soutien des entreprises publiques et privées en faveur des groupes historiques du Carnaval, en reconnaissance de leur contribution à la préservation de la culture et de l'identité nationales.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le porte-parole a sollicité un investissement accru du ministère de la Culture en faveur des groupes qui ont marqué et continuent de marquer l'histoire du Carnaval angolais, considérant cet événement culturel comme un patrimoine culturel.

« Il est triste de voir un groupe qui a remporté le premier Carnaval après l'indépendance sans bénéficier des conditions minimales requises dans son propre siège. Le Carnaval est ancré dans notre culture et tant que Kabocomeu existera, il y aura résistance, culture et tradition », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Joaquim Filho, qui est également le chanteur principal du groupe susmentionné, a annoncé que pour le Carnaval de cette année, le groupe Kabocomeu présentera une chanson intitulée « Divorce », qui dépeint les conflits familiaux et la séparation conjugale, inspirée de situations réelles vécues par de nombreux couples.

Joaquim Filho a déclaré que, malgré les difficultés, les préparatifs du Carnaval 2026 progressent bien. « Nous travaillons avec foi, sacrifice et amour, mais un groupe historique comme Kabocomeu ne peut continuer à survivre uniquement grâce à la bonne volonté de ses membres », a-t-il déploré.

Il a ajouté que le défilé artistique sera présenté sur l'avenue par plus de 400 membres, arborant les couleurs traditionnelles jaune et noir, ainsi que les éléments distinctifs du groupe, tels que la veste, la canne et l'ombrelle, symboles de la tradition «cabocla».

Le porte-parole a également indiqué que la principale ambition de Kabocomeu est de remporter à nouveau le Carnaval, un exploit qui ne s'est pas produit depuis 1978, année de sa première victoire après l'indépendance nationale. Fondé le 2 janvier 1952, le groupe Kabocomeu est considéré comme l'un des piliers du Carnaval angolais.