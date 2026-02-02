Madagascar: Cyclone Fytia - Le PM sur le terrain à Antanimora

Face à l'arrivée imminente du cyclone Fytia, le Premier ministre, Herintsalama Andriamasy Rajaonarivelo, s'est rendu avant-hier au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), à Antanimora.

Le PM était accompagné de plusieurs membres du gouvernement afin de suivre la coordination des mesures mises en place pour protéger les populations. Au cours de cette visite de suivi, le Premier ministre a pris connaissance des derniers rapports sur l'évolution du cyclone et sur les impacts potentiels du système.

Il a rappelé que « la sauvegarde des vies humaines constitue une priorité absolue », tout en insistant sur la nécessité d'une action rapide, coordonnée et efficace sur le terrain. Selon les services météorologiques, Fytia progresse rapidement et devrait apporter de fortes pluies dans plusieurs régions, notamment Boeny, Betsiboka, Analamanga et Atsinanana. Des risques de crues, de glissements de terrain et de houle menacent particulièrement les côtes Est et Sud-Est.

Mesures préventives. À ce stade, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais quelques blessés et des zones vulnérables ont été signalés. Des mesures préventives ont été prises, incluant le repositionnement de stocks d'urgence dans les districts en alerte rouge, le renforcement des équipes du BNGRC à Mahajanga et l'ouverture d'un centre d'appels pour centraliser les informations en temps réel.

Le Premier ministre a salué les efforts pour moderniser la gestion des risques et a réaffirmé le soutien du gouvernement au BNGRC. Il a donné des instructions pour renforcer la sensibilisation, mobiliser tous les moyens de communication, améliorer la collecte des données et consolider la solidarité nationale.