Madagascar: Détention illégale d'arme à feu - Un homme placé en détention provisoire à Tsiafahy

Un pistolet de type revolver découvert sur un homme lors d'une opération de police à Isotry. Dépourvu de tout document légal, le suspect a été présenté au Parquet avant d'être placé en détention provisoire à Tsiafahy.

Un individu a été interpellé par les éléments de la Police nationale affectés au commissariat du 4e arrondissement de la Sécurité publique à Isotry dans la nuit du 26 janvier 2026. Cette arrestation est intervenue lors d'un contrôle de routine effectué par les forces de l'ordre dans le secteur. Au cours de la fouille, les policiers ont découvert sur l'homme une arme à feu de type pistolet, « revolver ».

Aussitôt, celui-ci a été conduit au commissariat pour être soumis à une enquête approfondie, notamment afin de vérifier la régularité des documents relatifs à la détention de cette arme.

Selon les informations recueillies, aucune autorisation ni pièce justificative n'a pu être produite par l'intéressé, laissant supposer une détention illégale de l'arme à feu. Les enquêteurs ont alors constitué le dossier avant de le transmettre aux autorités judiciaires compétentes.

Le 30 janvier 2026, l'affaire a été présentée devant le Parquet. À l'issue de cette comparution, le mis en cause a été placé en détention provisoire à la maison centrale de Tsiafahy, en attendant la suite de la procédure judiciaire. Une enquête est toujours en cours afin d'établir l'origine exacte de l'arme et de déterminer si d'autres infractions pourraient être retenues.